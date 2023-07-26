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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

عميد علوم القاهرة يعلن تفاصيل الدورة التدريبية المنعقدة لـ المهندسين والمعماريين والأثريين

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

نظمت كلية العلوم جامعة القاهرة، دورة تدريبية بعنوان "ترميم وصيانة المواد التراثية"، وذلك في إطار حرص الجامعة على تأدية دورها المجتمعي في نشر الوعي الحضاري والأثري وتفعيل دورها العلمي في الحفاظ على الآثار والتراث المادي.

ومن جانبه قال الدكتور أحمد الشريف عميد كلية العلوم، إن الدورة التدريبية تضمنت مجموعة من المحاضرات والورش العملية، وتستهدف العديد من الفئات ذات الصلة، منها المهندسون، والمعماريون، والأثريون، والطلاب الجامعيون، والباحثون في مجال التراث، بالإضافة إلى كل من له اهتمام بتعلم المزيد عن ترميم وصيانة المواد التراثية.

جامعة القاهرة 

استهدفت دورة "ترميم وصيانة المواد التراثية"  تزويد المشاركين بالمعارف والمهارات اللازمة للحفاظ على المواد التراثية، والتعرف على تقنيات الترميم والصيانة المختلفة، وكيفية التعامل مع المواد التراثية المختلفة، وطريقة إجراء التقييمات الفنية والعلمية للمواد التراثية.

وأوضح الدكتور محمد الخشت، أن جامعة القاهرة تعمل على توثيق الروابط الثقافية والعلمية في جميع الجوانب المتعلقة بالتراث، وتوظيف إمكاناتها المادية والبشرية في الحفاظ على الهوية التراثية المصرية، وتقديم عناصر مؤهلة علميًا وفنيًا في مجال ترميم الآثار والحفاظ عليها، ودعم علم ترميم الآثار من خلال أحدث الآليات والأساليب العلمية، مشيرًا إلى ضرورة تطوير مقومات التراث الحضاري كونه أداة مهمة للتنمية المستدامة وتنمية المجتمع المحلي ثقافيًا واجتماعيًا واقتصاديًا.

أحمد الشريف الدكتور احمد الشريف الدكتور محمد الخشت جامعة القاهرة علوم جامعة القاهرة

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