أبناء الصعيد فى أيدى أمينة.. إشادة برلمانية بتوجيهات الرئيس السيسي بشأن تخصيص عدد من المنح الدراسية للطلاب الصعايدة.. نواب: قرار يستهدف تخريج جيل واعد

نواب البرلمان عن توجيهات الرئيس السيسي:

دلالة على حرصه الشديد على تخريج جيل واعد

يستهدف دعم الصعيد والقاء الضوء عليه

ضمن خطة الدولة لتوفير جميع الخدمات لمحافظات الصعيد

أشاد عدد من أعضاء لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب توجيهات الرئيس السيسى بشأن تخصيص عدد من المنح الدراسية للمتفوقين من أبناء الصعيد في الجامعات الدولية المختلفة بالعاصمة الإدارية الجديدة، اتساقاً مع سياسة الدولة بإتاحة الفرصة لجميع الفئات للوصول إلى أفضل الخدمات المتوفرة بها.

وأكد النواب أن الرئيس عبد الفتاح السيسى يؤكد للجميع ان هناك اهتمام شامل بجميع محافظات الجمهورية وعلى راسها صعيد مصر وخير دليل على ذلك توجيهات بشأن منح للطلاب المتوفقين من أبناء الصعيد فى الجامعات الدولية بالعاصمة الإدارية الجديدة.



فى البداية أيدت الدكتورة حنان حسنى يشار عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، توجيهات الرئيس السيسى بشأن تخصيص عدد من المنح الدراسية للمتفوقين من أبناء الصعيد في الجامعات الدولية المختلفة بالعاصمة الإدارية الجديدة، اتساقاً مع سياسة الدولة بإتاحة الفرصة لجميع الفئات للوصول إلى أفضل الخدمات المتوفرة بها.

وقالت “حسنى” لـ"صدى البلد"، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى يؤكد للجميع ان هناك اهتمام شامل بجميع محافظات الجمهورية وعلى راسها صعيد مصر وخير دليل على ذلك توجيهات بشأن منح للطلاب المتوفقين من أبناء الصعيد فى الجامعات الدولية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

نصائح لطلاب الثانوية العامة



ووجهت عضو مجلس النواب عدد من النصائح لطلاب الثانوية العامة ركز فى مستقبلك وخليك فى حالك ولا تنظر الى الاخرين واتقوا ربنا واشتغل على نفسك ولا تقارن نفسك بالاخرين، مؤكدة أن كليات هندسة وطب ليسوا القمة ونحتاج الى جميع التخصصات.

واكدت عضو مجلس النواب على ضرورة تدريب المعلم والاهتمام به لتحسين ادائة، مشيدة بجهود

وفي مدارس بتزعل انك تروحها، قائلا:" لن يحافظ علي الجمهورية الجديد الا المتعلمين الاصحاء وينبغي أن يكون هناك اجراءات قوية لعودة الطلاب للمدارس مرى اخرى “تالته اعدادي وتالته ثانوي لازم يرجعوا المدارس التربية والتعليم مهمة نفسيا ومعنويا”.



كما أشادت الدكتورة جيهان البيومى عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، بتوجيهات الرئيس السيسى التى تجلت فى تخصيص عدد من المنح الدراسية للمتفوقين من أبناء الصعيد في الجامعات الدولية المختلفة بالعاصمة الإدارية الجديدة، اتساقاً مع سياسة الدولة بإتاحة الفرصة لجميع الفئات للوصول إلى أفضل الخدمات المتوفرة بها.

الرئيس السيسي حريص على دعم المتفوفين

وقالت “البيومى” لـ"صدى البلد"، إن هذا التوجيه يأتى ضمن اهتمام الدولة بملف التعليم وحرص الرئيس السيسي على دعم المتفوفين علميا وذلك أمر ظاهر وواضح، والتوجيه الرئاسي لدعم طلاب الصعيد المتفوقين خير دليل على هذا الاهتمام فضلا عن تشجيع الطلاب والبحث والتطوير الصعيد واكتشاف المواهب ودعمها ومحاربة الفقر والجهل بالدعم والحث على التنافس.

وأضافت الدكتورة جيهان البيومى، أن الرئيس السيسى يحرص على أن تكون العاصمة الإدارية الجديدة عاصمة النور والحضارة وشعاع الفكر والتنوير وذلك أمر ايجابى يصب فى صالح الدولة وتخريج جيل واعد قادر على رفع اسم مصر عاليا.

ووجهت النائبة، عددا من النصائح لطلاب الثانوية العامة، قائلاً "النجاح ليس مقتصر على الحصول على مجموع عالي وليس هناك كليات قمة وكليات القاع، فالقمة هي النجاح والتميز في المجال والتعثر هو ام اقف عند مستوى معين دون تطوير فالتطوير امر مهم وايضا يجب تغير النظرة الى الحصول على الشهادة ، والنظر الى سوق العمل المحلي والدولي".



ومن جانبها، أشادت النائبة صبورة السيد عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، بتوجيهات الرئيس السيسى التى تجلت فى تخصيص عدد من المنح الدراسية للمتفوقين من أبناء الصعيد في الجامعات الدولية المختلفة بالعاصمة الإدارية الجديدة، اتساقاً مع سياسة الدولة بإتاحة الفرصة لجميع الفئات للوصول إلى أفضل الخدمات المتوفرة بها.

وقالت “السيد” لـ"صدى البلد"، إن توجيهات الرئيس السيسى تستهدف تخريج جيل واعد قادر على مواجهة التحديات وتحفيز جميع الطلاب على السعي والتفوق للحصول على مناصب قيادية فى الدولة، موجة رساله لأهالى طلاب الثانوية العامة"كلية طب وهندسة ليستا كليات القمة وبلاش تزعلوا وتضايقوا أبناءكم".

أهالي طلاب الثانوية العامة

وأضافت لـ"صدي البلد"، أن شريحة كبيرة من أهالي طلاب الثانوية العامة ليس لديهم الوعي الكافي ويعتقدون أن كليات القمة محدودة وهي طب اسنان وهندسة وغيرها من التخصصات الأخرى داخل هذه الكليات ولكن الحقيقة أن الجامعات التكنولوجية هي الآن في القمة، حيث أن الطالب بمجرد التخرج منها تكون فرص عمله في الداخل والخارج متاحة.

وعن المطالب بخفض التنسيق بسبب هبوط مجاميع الثانوية العامة قالت النائبة، إن نسب التنسيق في جميع الكليات تتراجع تلقائيا حال انخفاض مجاميع الطلاب في الثانوية العامة، وتابعت حديثها: “يجيب النظر إلى الكليات التي لها مجالات أخرى ليس بشرط هندسة او طب مش عاوزين ناخد شهادة ونعلقها علي الحيط”.

ووجهت رسالة أخرى إلى أهالي طلاب الثانوية العامة، قائلة: اعلم جيدا قدر الأعباء التي تحملها الأهالي من أعباء مالية وجسدية وغيرها ولكن هناك عباقرة مصريون ليسوا خريجي طب وهندسة مثل فاروق الباز واحمد زويل وغيرهم.