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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم | رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس.. جدول محاضرات كلية الآداب جامعة عين شمس للفصل الدراسي الصيفي

أخبار التعليم
أخبار التعليم

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

 

كلية الهندسة بجامعة القاهرة تعلن موعد إنهاء تعريف الأقسام

يُعلن اتحاد طلاب كلية الهندسة جامعة القاهرة بالتعاون مع إدارة رعاية الشباب بالكلية وبالتعاون مع أعضاء هيئة التدريس بمختلف الأقسام وكبري الشركات والمؤسسات الهندسية عن بدأ فعاليات تعريف الأقسام الهندسية لطلاب الفرقة الإعدادية بداية من يوم الثلاثاء المُقبل 25/7 وحتى الاثنين 31/7  بمدرج الساوي في مقر الكلية الرئيسي بالجيزة .

 

اليوم.. فتح باب الالتماسات لطلاب الفرقة الأولى بحقوق عين شمس

أعلن الدكتور محمد صافي عميد كلية الحقوق عين شمس فتح باب الالتماسات علي نتائج الفصل الدراسي الثاني لطلاب الفرقة الاولى  وذلك بدءا من اليوم حتي ٩ اغسطس  .

 

اغتنم الفرصة وشاهده.. اقتران ثلاثي بديع في سماء مصر الليلة

تتزين سماء مصر على مدار يومي الليلة وغدآ، بظاهرة فلكية فريدة ومميزة، حيث نشهد اقتران ثلاثي فى السماء حين يقترن كوكب الزهرة (ألمع كواكب المجموعة الشمسية) مع كوكب عطارد (أقرب الكواكب إلى الشمس : مرسال الآلهة) والنجم ريجولس (Regulus قلب الأسد)، وهى تعد من الظواهر البديعة والجميلة فى المشاهدة والرصد والتصوير، وهذه الظاهرة يترقبها جميع هواة الفلك والمهتمين بهذا المجال.

 

اعرف إزاي ترتب رغباتك بتنسيق الجامعات 2023

وجه الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بإتاحة كافة المعلومات التي من شأنها مساعدة طلاب الثانوية العامة 2023 على الاستخدام السليم لموقع التنسيق الإلكتروني واختيار رغباتهم بدقة للالتحاق بالجامعات الحكومية والمعاهد، وذلك حين تنطلق أعمال التنسيق رسميًا.

 

اليوم.. تربية موسيقية الزمالك تتابع اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة

تتابع  اليوم كلية التربية الموسيقية  جامعة حلوان بالزمالك استقبال طلاب الثانوية العامة الراغبين بالتقدم لاختبارات القدرات بتنسيق الجامعات ٢٠٢٣ الراغبين بالالتحاق بالكلية .

 

جدول محاضرات كلية الآداب جامعة عين شمس للفصل الدراسي الصيفي

أعلنت كلية الآداب جامعة عين شمس عبر صفحتها الرسمية علي مواقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك " جدول محاضرات كلية الآداب للفصل الدراسي الصيفي 2023.

 

رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس .. ترقبوها خلال ساعات

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنها سوف تقوم بتفعيل رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس على موقعها الرسمي بعد اعتمادها رسميا من الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم.

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