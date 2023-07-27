نائب وزير السياحة: لدينا خطة طموحة لزيادة أعداد المقبلين على مقاصدنا

أكدت الدكتورة غادة شلبي، نائب وزير السياحة، أنه تم التركيز على المنتجات السياحية التي تشتهر بها مصر، مشيرا إلى أن مصر أصبحت من الأماكن والمقاصد التي يقصدها عدد من السائحين.

وقالت غادة شلبي، خلال لقاء لها لبرنامج "تفاصيل"، عبر فضائية ًصدى البلد2"، تقديم الإعلامية "نهال طايل"، أن هناك زيادة في أعداد السائحين عن العام الماضي، إضافة إلى وجود خطة طموح لزيادة هذه الأعداد.



وتابعت نائب وزير السياحة، أنه من أجل زيادة أعداد السائحين لا بد من وجود طاقة فندقية كبيرة تستطيع أن تستوعب تلك الأعداد.

لا بد من إستغلالها

مصر لديها مقومات متميزة في السياحة العلاجية والإستشفئية، ولكن لا بد من استغلالها بالشكل الأمثل.