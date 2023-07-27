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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أعلى سعر للدولار في البنوك اليوم 27-7-2023

سعر الدولار
سعر الدولار

سجل  أعلي سعر دولار مقابل الجنيه نحو 30.9 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع في بداية تعاملات اليوم الخميس الموافق 27-7-2023، وذلك في مصرف أبوظبي الإسلامي.

استقرار السعر 

واستقرت سعرالدولار أمام الجنيه في مستهل تعاملات اليوم الخميس الموافق 27-7-2023، علي مستوي البنوك العاملة داخل السوق المصرية.

سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الاربعاء 26-7-2023

الآن رسميا| سعر الدولار في البنوك بعد تلميحات صندوق النقد بشأن اليوان

تحسن عجز الميزان التجاري

وأعلن البنك المركزي المصري خلال تقرير أداء ميزان المدفوعات عن الفترة من يوليو حتي مارس من العام المالي الماضي، عن أن أسباب تحسن مستويات العجز إلى تراجع مستويات الميزان التجاري بنسبة 29.8% بقيمة 23.6 مليار دولار مع ارتفاع فائض الميزان الخدمي مسجلا 14.5 مليار دولار نتيجة لارتفاع الإيرادات السياحية و حصيلة العبور في قناة السويس.

قال التقرير إن حساب المعاملات الرأسمالية حقق  صافي تدفقات للداخل بقيمة 8.1 مليار دولار مع ارتفاع صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر إلي 7.9 مليار دولار.

وارتفعت استثمارات الأوراق المالية في مصر بقيمة استثمارات للخارج بقيمة 3.4 مليار دولار، ليحقق ميزان المدفوعات فائضا كليا بقيمة 218.9 مليون دولار.

سعر البنك المركزي 


اعلن البنك المركزي المصري عن وصول متوسط سعر الدولار أمام الجنيه نحو 30.84 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع

سعر القطاع الخاص


بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 30.85 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع في بنوك " الكويت الوطني،الأهلي المتحد،المصري لتنمية الصادرات، البركة، بلوم،المشرق،الإمارات دبي الوطني،أبوظبي الأول،التجاري الدولي CIB، قطر الوطني الأهلي QNB،فيصل الاسلامي، كريدي أجريكول".

أقل سعر 

سجل  أقل سعر دولار أمام الجنيه نحو 30.75 جنيه للشراء و 30.85 جنيه للبيع  في بنوك الحكومة من بينها  "مصر، الأهلي المصري،  التنمية الصناعية".

وسجل ثاني اعلي سعر دولار مقابل الجنيه في ميد بنك بنحو 30.88 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع


ارتفاع الودائع 


وارتفعت ودائع البنوك  نحو 9.21 تريليون جنيه في مارس الماضي مقابل 9.133 تريليون جنيه في فبراير من نفس العام ومقارنة بـ 9.02 تريليون جنيه في يناير 2023.
 

بحسب تقرير صادر عن   البنك المركزي المصري فقد بلغ إجمالي ودائع غير الحكومة بالعملة المحلية نحو 5.64 تريليون جنيه في مارس الماضي مقابل 5.6 تريليون جنيه في فبراير السابق ومقارنة بـ5.5 تريليون جنيه في يناير السابق.
ووصل  إجمالي الودائع لقطاع  الاعمال العام نحو 123.13 مليار جنيه مقابل 124.9 مليار جنيه في فبراير السابق ومقارنة بـ 125.432 مليار جنيه في يناير السابق.

وسجلت إجمالي القطاع العائلي نحو 4.53 تريليون جنيه في مارس السابق ومقارنة بـ4.55 تريليون جنيه في فبراير 2023 ومقارنة بـ 4.51 تريليون جنيه في يناير 2023.

وفي وقت سابق تحسن مستويات العجز في حساب المعاملات الجارية بنهاية الفترة من يوليو حتي مارس من العام المالي الماضي بمعدل 61.2% مسجلا 5.2 مليار دولار مقارنة بـ13.6 مليارا في نفس الفترة من العام المالي قبل السابق.

شائعات أخطاء العملات البلاستيكية

وفي وقت سابق نفي المركز الاعلامي بمجلس الوزراء ما تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي فيديو يزعم اكتشاف أخطاء في طباعة برايل المخصصة لغير المبصرين على العملة البلاستيكية فئة الـ20 جنيهاً.

وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع البنك المركزي المصري، والذي نفى تلك الأنباء، مُؤكداً أنه لا صحة لوجود أخطاء في طباعة فئة العشرين، مُشدداً على أن العلامات المستخدمة في العملة الجديدة هي علامات تعريفية بارزة يتم وضعها لتمييز قيمة الفئة لضعاف البصر وغير المبصرين عن طريق اللمس حتى يتمكنوا من تمييزها سواء كانوا على دراية بلغة برايل أم لا، وذلك وفقًا لأحدث المعايير التي يتم تطبيقها في طباعة البنكنوت في جميع دول العالم.

وتم شرح ذلك في الفيديو التعريفي الذي تم نشره على الموقع الإلكتروني للبنك المركزي عند طرح العملة للجمهور، مؤكداً البنك المركزي المصري أنه تم اختيار عناصر تصميم العملة الجديدة فئة العشرين جنيهًا بدقة بالغة، ووفقاً لأحدث خطوط إنتاج البنكنوت المطبقة في العالم، بما يتواكب مع المعايير والقياسات الدولية والتكنولوجية المطبقة في تأمين وطباعة العملة.

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