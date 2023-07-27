دورات تدريبية تنشيطية لفريق "نواه" لرفع الوعي بقضايا السكان بأسوان

قامت مديرية الشباب والرياضة بأسوان بالبدء في تنفيذ الدورات التدريبية التنشيطية لأعضاء فريق "نواه" بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان ومؤسسة " إتجاه " لتنفيذ مشروع رفع الوعي بقضايا السكان وذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان.

ومن جانبه أوضح ناصر سليم مدير مديرية الشباب والرياضة بأسوان بأنه الدورة التدريبية شهدت تقديم تدريب للعروض المسرحية التفاعلية لفريق نواه بمركز شباب بدر ، والذى يستمر حتى 27 يوليو كمرحلة أولى باعتبار ذلك كنشاط أساسي ضمن أنشطة أندية السكان المنفذة داخل مراكز الشباب لمناقشة موضوعات الصحة الإنجابية وختان الإناث والزواج المبكر وتنظيم الأسرة.

نواة

وقال ناصر سليم بأن تنفيذ هذه الأنشطة يتم بمتابعة أيضاً من الإدارة المركزية لتمكين الشباب بقيادة منال جمال وكيل الوزارة – رئيس الإدارة المركزية ، وجيهان رشوان مدير عام الإدارة العامة لريادة الأعمال والمشروعات الناشئة، وبإشراف من مدير مديرية الشباب والرياضة بأسوان ، وأفراح سيد وكيل المديرية للشباب، وزياد يس مدير عام الإدارة العامة للشباب ، وسهام إسطفان منسق المشروع بالمديرية.

وكان قد أكد المحافظ أنه إستكمالاً لتنفيذ الكتاب الدورى رقم 75 لسنة 2023 الصادر من وزارة التنمية المحلية بقيادة اللواء هشام آمنة بشأن ترشيد الكهرباء إلحاقاً للكتاب الدورى رقم 141 لسنة 2022 فى ضوء التوجيهات الصادرة من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

جهود

وأشار اللواء أشرف عطية إلى أنه وفقاً لذلك تلتزم كافة الجهات بتخفيض إنارة الشوارع والميادين العمومية والمحاور الرئيسية بنسبة 75 % بالتنسيق مع جهات الاختصاص ، على أن يراعى عدم التأثير على السلامة العامة للمواطنين ، وتتولى المحافظة ترشيد الإنارة بالإعلانات المضيئة على أن يتم فصلها الساعة العاشرة مساءاً أياً كانت الجهة التابعة لها ، مع ترشيد إستهلاك الطاقة بجميع دور العبادة الحكومية والأهلية وملحقاتها ، والالتزام بتعطيل أنظمة التكييف بالجهات الحكومية والمساجد والكنائس فى غير أوقات الصلاة.

وأوضح عطية أنه بالتوازى يتم إلزام المحال التجارية بتخفيض الإضاءات القوية التى تتواجد على واجهاتها وتتولى المحليات متابعة تطبيق هذه الإجراءات، مع إلزام المنشآت الرياضية الكبرى بتخفيض استهلاك الكهرباء والغلق التام للإنارة الخاصة بالصالات والاستادات عقب انتهاء الفعاليات والأنشطة التي تقام بها فى الفترة المسائية، على أن يتم التنسيق مع جهات الإختصاص لإقامة الفعاليات والتدريبات فى الفترة الصباحية، بالإضافة إلى استبدال كشافات الصوديوم بأخرى ليد موفرة للطاقة، واستبدال العدادات التقليدية بأخرى مسبوقة الدفع.