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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الرعاية الصحية: مصر لديها الإمكانيات كي تكون سوقا جاذبة للسياحة العلاجية

صدى البلد

كشف فتحي شمس الدين المستشار الإعلامي للهيئة العامة للرعاية الصحية، آخر استعدادات مؤتمر تطبيقات السياحة الصحية المصرية بشرم الشيخ.

 

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 وقال فتحي شمس الدين في مداخلة هاتفية في برنامج " التاسعة " المذاع على القناة الأولى،:"  مشروع السياحة العلاجية من اهم المشروعات  المصرية الوقمية ".

 

وأضاف فتحي شمس الدين :"  حجم سوق السياحة العلاجية يقدر بأكثر من 115 مليار دولار سنويا على مستوى العالم وهذا السوق يتنامى بشكل سريع".

 

وأضاف فتحي شمس الدين :"  الدولة المصرية لديها الإمكانيات التي تؤهلها كي تكون سوقا جاذبا للسياحة العلاجية عى مستوى العالم ".

 

 ولفت فتحي شمس الدين :" مؤتمر السياحة العلاجية الدولي الذي ينعقد في شرم الشيخ في نوفمبر يحظى بدعم الرئيس السيسي بما يؤكد اهتمام القيادة السياسية بالقطاع الصحي ".

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