الرعاية الصحية: مصر لديها الإمكانيات كي تكون سوقا جاذبة للسياحة العلاجية

كشف فتحي شمس الدين المستشار الإعلامي للهيئة العامة للرعاية الصحية، آخر استعدادات مؤتمر تطبيقات السياحة الصحية المصرية بشرم الشيخ.

وقال فتحي شمس الدين في مداخلة هاتفية في برنامج " التاسعة " المذاع على القناة الأولى،:" مشروع السياحة العلاجية من اهم المشروعات المصرية الوقمية ".

وأضاف فتحي شمس الدين :" حجم سوق السياحة العلاجية يقدر بأكثر من 115 مليار دولار سنويا على مستوى العالم وهذا السوق يتنامى بشكل سريع".

وأضاف فتحي شمس الدين :" الدولة المصرية لديها الإمكانيات التي تؤهلها كي تكون سوقا جاذبا للسياحة العلاجية عى مستوى العالم ".

ولفت فتحي شمس الدين :" مؤتمر السياحة العلاجية الدولي الذي ينعقد في شرم الشيخ في نوفمبر يحظى بدعم الرئيس السيسي بما يؤكد اهتمام القيادة السياسية بالقطاع الصحي ".