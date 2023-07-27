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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إزالة 21 حالة تعد ومتابعة لمشروع الصرف الصحى بأسوان

جهود إزالة التعديات
جهود إزالة التعديات بأسوان

استكملت الوحدات المحلية بمختلف المدن والمراكز جهودها المكثفة لتنفيذ تعليمات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بشأن مواصلة أعمال الحملات المكبرة لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة ضمن المرحلة الثالثة للموجه الـ 21 طبقاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى ، مع الإستمرار فى أعمال رفع الإشغالات والتراكمات والمخلفات ، وتكثيف النظافة العامة ، ومتابعة المشروعات الجارية والمدرجة ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " فى مختلف قطاعات العمل العام ، وكذا القيام بأعمال الصيانة لشبكات الكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحى.

وفى هذا الإطار وبناءاً على تكليف المهندس سيد مدنى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان قام محمود بهاء نائب رئيس المدينة بالزيارة الميدانية لمتابعة الأعمال الجارية بمشروع محطة المعالجة الثلاثية للصرف الصحى بقرية أبو الريش بحرى بمنطقة الكسارة ، والتى تقام على مساحة 5 أفدنة ، حيث يتم حفر الأحواض الرئيسية للمشروع وذلك بحضور جابر فتحى رئيس قرية أبو الريش بحرى ، وأيضاً منسق لجنة حياة كريمة بمركز ومدينة أسوان ، فضلاً عن مهندسي الشركة المنفذة للمشروع.

وحدة حياة كريمة تتابع المشروعات الجارية ضمن المبادرة الرئاسية بقرى أسوان

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 إزالة التعديات 

كما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بإزالة 21 حالة تعدى على أراضى أملاك الدولة بمساحة 18 ألف و 605 م 2 ، وذلك بمنطقة الناصرية بنطاق حى شرق حيث كانت الحملة برئاسة محمد حسين نائب رئيس المدينة ، فضلاً عن الفنيين والعاملين بنطاق حى شرق ، وأيضاً قسم المتغيرات المكانية مدعومين بالمعدات الثقيلة بمعاونة الجهات الأمنية بقيادة مساعد مدير أمن أسوان. 

وهو الذى توازى مع قيام حى جنوب برئاسة علاء الدين آدم بمتابعة أعمال الصيانة وتركيب كشافات ليد موفرة لترشيد الإستهلاك بالمنطقة المحيطة بجهاز شئون البيئة ، وتم أيضاً تنظيم حملة على النباشين بطريق السادات ومصادرة ثلاثة فوامات للنباشين ، وكذا مصادرة إحدى عربات الكارو لأحد النباشين ، وتم كذلك متابعة أعمال صيانة البلدورات والأرصفة ، وأعمال النظافة والكنس بنطاق الحى تحت إشراف نائب رئيس المدينة. 

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جهود 

وفى نفس السياق قامت الوحدة المحلية لمدينة أبو سمبل بقيادة محمد عبد العزيز بتنفيذ أعمال النظافة العامة على الطريق العام والشوارع والمداخل الرئيسية للظهور بالمظهر الجمالى والحضارى بالمدينة السياحية ، وهو الذى توازى مع قيام الوحدة المحلية لمدينة البصيلية بتنفيذ أعمال النظافة العامة على الطريق العام والشوارع والتجميع المنزلى حيث تم رفع 20 طن من المخلفات ، بالإضافة إلى تهذيب الأشجار بالمدخل الجنوبى للمدينة .

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