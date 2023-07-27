نشرة الحوادث.. نهاية مفجعة لفتاة طنطا بسبب صديقتها ومأساة ابن إمبابة ولغز تسمم فتاة العياط

نشر قسم الحوادث عددا من الاخبار والتقارير الهامة كان ابرزها حكاية مقتل شاب في الوراق بسبب توك توك ومأساة فتاة طنطا بعد غدر صديقتها لها وغيرها.

فرح ابنة طنطا الفتاة ذات الملامح الهادئة لم تكمل عامها العشرين، مرت بمآسٍ في حياتها بعدما تزوجت في سن صغيرة وانفصلت بعد عامين فقط ثم سجنت والدتها في قضية شيكات ولم تجد أحدا يرعاها خاصة أن والدها منفصل عن أمها منذ سنوات حتى قابلت من اعتقدتها رفيقة العمر.

لقي شابان مصرعهما غرقا بمركز العياط جنوب الجيزة اليوم الأربعاء.

"سلام يا صاحبي طول عمرك جدع ومبتتأخرش على حد، شهيد في الجنة باذن الله".. صراخ وعويل خرج من شباب منطقة إمبابة حزنا على فراق شقيقهم وصديقهم فؤاد سلامة الشهير بـ"باسم" بعد خروجه للعمل على توكتوك واختفائه ثم عثورهم على جثته داخل شقة بمنطقة الوراق قتيلا.

فارقت فتاة عشرينية الحياة إثر حالة تسمم بمدينة العياط.