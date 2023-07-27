سعر عيار 21 اليوم الخميس 27-7-2023

سجل أشهر أعيرة الذهب وهو عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 2150 جنيها للبيع و 2160 جنيها للشراء وذلك في مستهل تعاملات اليوم الخميس الموافق 27-7-2023.

ومع بداية تعاملات اليوم الخميس، ثبت سعر الذهب في مصر دون أي تغيير في محلات الصاغة منذ أمس .

عيار 24



وبلغ سعر عيار 24 الأعلي فئة نحو 2457 جنيها للبيع و 2469 جنيها للشراء

انخفاض طفيف

وانخفض المعدن الأصفر بمقدار 5 جنيهات في الجرام الواحد منذ مطلع الأسبوع الجاري في محلات الصاغة المختلفة.

عيار 14



استقر سعر عيار 14 الأدني فئة في محلات الصاغة مسجلا نحو 1433 جنيها للبيع و 1440 جنيها للشراء وذلك مع أول تعاملات اليوم الخميس 27-7-2023.

عيار 18



ووصل سعر عيار 18 نحو 1843 جنيها للبيع و 1851 جنيها للشراء.

عيار 14



الجنيه الذهب



ووصل سعر الجنيه الذهب نحو 17.2 ألف جنيه للبيع و 17.28 ألف جنيه للشراء

أوقية الذهب



وسجل سعر أوقية الذهب نحو 76.417 ألف جنيه للبيع و 76.8 ألف جنيه للشراء.

كيلو الذهب



ووصل سعر كيلو الذهب نحو 2.46 مليون جنيه للبيع و 2.5 مليون جنيه للشراء.

ارتفاع في السوق العالمي



وأظهرت أسعار الذهب ارتفاعا لليوم الثاني على التوالي ولكن يبقى الحذر هو السائد في الأسواق قبل اجتماع البنك الاحتياطي الفيدرالي اليوم، يأتي هذا في ظل توقعات برفع الفائدة ربع درجة مئوية وتوقف البنك عن دورة رفع أسعار الفائدة حتى نهاية العام.



سجلت أسعار الذهب الفورية ارتفاع اليوم الأربعاء بنسبة 0.3% ليتداول وقت كتابة التقرير الفني لجولد بيليون عند المستوى 1971 دولار للأونصة، يأتي هذا بعد أن اقتربت الأسعار يوم أمس من مستوى الدعم 1950 دولار للأونصة لتبدأ في الارتداد نحو الأعلى.

الأيام الأخيرة شهدت تحركات عرضية بالنسبة لأسعار الذهب في نطاقات محددة حيث تجنب المتداولون في الأسواق الرهانات الكبيرة وذلك في ظل تجميع الزخم الكافي للتحرك الأساسي بعد اجتماع البنك الاحتياطي الفيدرالي في وقت لاحق من جلسة اليوم، وفق جولد بيليون.

تذبذب الذهب

وصف الدكتور ناجي فرج مستشار وزير التموين لشئون الذهب أسعار الذهب خلال الفترة الحالية بالمتزنة وأن الذهب يشهد حالة اتزان بعد فترة من الاضطراب موضحا أن نسب الارتفاع والانخفاض لم تعد متفاوتة بشكل كبير كما في السابق.

وأضاف مستشار وزير التموين لشئون الذهب في تصريحات ل صدى البلد أن الذهب مخزن للقيمة على المدى الطويل وأنه لا داعي للخوف اذا تم الشراء من مستويات مرتفعة عن الأسعار الحالية.

تابع أن مبادرة زيرو جمارك التي أعفت سبائك الذهب والمشغولات الذهبية من رسوم الجمارك، عدا ضريبة القيمة المضافة عن 14%، كان لها تأثير كبير في تراجع أسعار الذهب بسبب زيادة المعروض حيث دخل ما يزيد عن 300 كيلو ذهب لمصر خلال يونيو الماضي.

وأضاف الدكتور ناجي فرج، أن زيادة المعروض يساهم في استقرار الأسعار وتراجعها، لذلك فتوازن العرض والشراء أمر جيد، يتيح الاستقرار للسوق.. ولفت إلى أن الوقت الحالي مناسب لشراء الذهب الذي يشهد استقرارا في الأسعار بشكل متوازن مع الأسعار العالمية.

وتوقع مستشار وزير التموين لشئون الذهب استمرار استقرار أسعار الذهب بعد إعلان هدد من البنوك طرح الشهادات الدولارية منوها أن السعر الحالي أقرب إلى السعر العالمي وهو ما يؤكد اتزان السعر في الوقت الراهن.

طرح الذهب في البورصة



وعلي سياق متصل أكد أمير رزق عضو شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية أن طرح الذهب فى البورصة السلعية المصرية أمر جيد لتحديد عمليات التداول.

وأشار فى تصريحات خاصة لـ " صدى البلد" أن وزارة التموين لم تخطر الشعبة حتى الآن بالأمر، لافتا إلى أن الأمر يحتاج الى توضيح طريقة التداول والطرح من قبل البورصة السلعية ودراسة الامر .

كان الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين، قد أكد أهمية الذهب بالنسبة للمواطن المصري حيث يعتبر المصريون الذهب مخزنا للقيمة ووسيلة ادخار إلى جانب كونه زينة.

وقال عشماوي في تصريحات تليفزيونية أن " المصريين اشتروا ما يقرب من 80 طن ذهب العام الماضي "، مضيفا:" " شراء الذهب إدخار آمن ومميز للعديد من المصريين ".