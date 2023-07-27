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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الليمون المجفف مرة يوميا؟

صدى البلد

قدم الدكتور خالد يوسف خبيرالتغذية عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، فوائد شرب الليمون المجفف مرة يوميا.

١- يستخدم في علاج الإسهال الحاد وتوقيفه فورياً .
2- علاج الحمى " إرتفاع الحرارة الشديد" .
3- علاج المغص .
4- يفيد المرأة المرضعة بعد الولادة لتعويض ما فقدته من فيتامين ج ، ولزيادة مقاومتها للإرهاق الناتج عن الولادة والإرضاع .
5- يستخدم في وصفات التخسيس " تنحيف الجسم " وحرق الدهون ، وبخاصة دهون منطقة البطن بشكل سريعٍ وفعال . حيث يستخدم مغلي الليمون و يشرب بعد الوجبه .
6- يحتوي على كمياتٍ كبيرةٍ من فيتامين ج الذي يزيد من مقاومة الجسم للبكتيريا .
7-  يساعد على طرد فضلات الجسم وسمومه.
8- مقوي للمعدة والأمعاء .
9- مقوي لعضلة القلب .
10- مسكن للالآم والصداع .
11- يعالج الدوران " الدوخة " .
12- يداوي خفقان القلب .
13- يساهم في إدرار البول .
14- ينقي الدم .
15- يزيل سموم الكبد
16- يوسع الشرايين و يقلل الدهون الثلاثيه.

طريقه الاستعمال : 
تغلى ليمونه واحده فى كوب ماء ٢٥٠ ملم و يشرب مره يوميا بعد الافطار او الغذاء .
 

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