ماذا يحدث لجسمك عند تناول الليمون المجفف مرة يوميا؟

قدم الدكتور خالد يوسف خبيرالتغذية عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، فوائد شرب الليمون المجفف مرة يوميا.

١- يستخدم في علاج الإسهال الحاد وتوقيفه فورياً .

2- علاج الحمى " إرتفاع الحرارة الشديد" .

3- علاج المغص .

4- يفيد المرأة المرضعة بعد الولادة لتعويض ما فقدته من فيتامين ج ، ولزيادة مقاومتها للإرهاق الناتج عن الولادة والإرضاع .

5- يستخدم في وصفات التخسيس " تنحيف الجسم " وحرق الدهون ، وبخاصة دهون منطقة البطن بشكل سريعٍ وفعال . حيث يستخدم مغلي الليمون و يشرب بعد الوجبه .

6- يحتوي على كمياتٍ كبيرةٍ من فيتامين ج الذي يزيد من مقاومة الجسم للبكتيريا .

7- يساعد على طرد فضلات الجسم وسمومه.

8- مقوي للمعدة والأمعاء .

9- مقوي لعضلة القلب .

10- مسكن للالآم والصداع .

11- يعالج الدوران " الدوخة " .

12- يداوي خفقان القلب .

13- يساهم في إدرار البول .

14- ينقي الدم .

15- يزيل سموم الكبد

16- يوسع الشرايين و يقلل الدهون الثلاثيه.



طريقه الاستعمال :

تغلى ليمونه واحده فى كوب ماء ٢٥٠ ملم و يشرب مره يوميا بعد الافطار او الغذاء .

