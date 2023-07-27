مشروب يحمي جسمك من جلطة المخ والموت المفاجئ

نشرت الدكتورة سماح نوح رئيس قسم الإرشاد البيطري على صفحتها الشخصية منشورا عن الموت المفاجئ والجلطات.

وقالت سماح " يتعرض الكثير الي جلطات تكون أولي الأسباب لارتفاع الوفيات حول العالم، حيث تصل الجلطة الي المخ و تسد شريان ويقع المصاب فجأة ويحدث لحوالي 37% من حالات الوفاة حول العالم.

وأشارت إلى أن التدخين و القهوة و الشاي بكثافة بدون اعتدال و الوزن الزائد بسبب البيتزا والشيبسي والبيبسي والكنتاكي والسمنة والزبدة والمحمر والمقلي والمسبك.

هذه الأشياء تعرضك للموت وتعمل مثل الجلطة بالضبط تسد شريان و تسببلك نفس المشاكل

اذا لم تتحرك حركة طبيعية يعني إنك واقف مدة طويلة مثلا أو إنك قاعد مدة طويلة او بتنام كتير دمك بيبدأ "يركد" في ساقيك أو مناطق أخري و تتكون الجلطة.

الجلوس كتير بالذات و النوم الكتير.. شيء "مميت"

اذا شغلك يرغمك علي الجلوس لابد ان تقوم كل ساعتين تتمشي و تحرك رجلك 5 دقايق علي الأقل.

في الحر بالذات لازم تشرب مياة كثيرة بكثافة جسمك محتاج 3 لتر يوميا عشان تحافظ على كثافة دمك مضبوطة و تتخلص من السموم.. و في الحر ممكن تحتاج أكثر..

عدم شرب ٣ لتر مرة واحدة ويجب شرب المطلوب من الماء على مدار اليوم كله، لأن في حالة قاتلة تانية اسمها "التسمم المائي Water intoxication".و دي بتحصل لما بتشرب مياه كتير و تفقد "إلكتروليتات Electrolyte" أو أملاح جسمك من دون ما يقابلها كمية مناسبة داخلة الجسم من المواد دي.

المواد أو الأملاح دي هي اللي بتنقل الأوامر بين الخلايا و الأجهزة و بعضها و بين المخ و العضلات مثل البوتاسيوم و فقدانها بكمات كبيرة في وقت قصير ممكن يوقفك أجهزتك عن العمل أو يسببلك حالة اضطراب في عمل المخ قد تؤدي إلى الوفاة.

علشان كده مع الحر و العرق اشرب مياه كتير و حافظ علي سيولة دمك بس كل أكل صحي معاه مثل الموز و الفواكه بأنواعها و الخضار الطازج..

واضافت " لو عرقت كتير جدا و حسيت بدوخة و رغبة في القيء كل موز أو بلح و استريح شوية.

كمان "مياه جوز الهند" بتعوضك كل الإلكتروليتات اللازمة تقريبا.. و بتمنحك شعور بالانتعاش و بتمنع الجفاف..

"المياه" بتاعت جوز الهند مش اللبن بتاعه..

خدت بالك مع سيناريوهات الوفاة