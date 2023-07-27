عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

مشروب يحمي جسمك من جلطة المخ والموت المفاجئ

صدى البلد

نشرت الدكتورة سماح نوح رئيس قسم الإرشاد البيطري على صفحتها الشخصية منشورا عن الموت المفاجئ والجلطات.

 

وقالت سماح " يتعرض الكثير الي جلطات  تكون أولي الأسباب لارتفاع الوفيات حول العالم، حيث تصل الجلطة الي المخ و تسد شريان ويقع المصاب  فجأة ويحدث لحوالي 37% من حالات الوفاة حول العالم.

وأشارت إلى أن التدخين و القهوة و الشاي بكثافة بدون اعتدال و الوزن الزائد بسبب البيتزا والشيبسي والبيبسي والكنتاكي والسمنة والزبدة والمحمر والمقلي والمسبك.

هذه الأشياء تعرضك للموت وتعمل مثل الجلطة بالضبط تسد شريان و تسببلك نفس المشاكل

اذا لم  تتحرك حركة طبيعية يعني إنك واقف مدة طويلة مثلا أو إنك قاعد مدة طويلة او بتنام كتير دمك بيبدأ "يركد" في ساقيك أو مناطق أخري و تتكون الجلطة.

الجلوس كتير بالذات و النوم الكتير.. شيء "مميت"

اذا شغلك يرغمك علي الجلوس لابد ان تقوم كل ساعتين تتمشي و تحرك رجلك 5 دقايق علي الأقل.

في الحر بالذات لازم تشرب مياة كثيرة بكثافة جسمك محتاج 3 لتر يوميا عشان تحافظ على كثافة دمك مضبوطة و تتخلص من السموم.. و في الحر ممكن تحتاج أكثر..

عدم شرب ٣ لتر مرة واحدة  ويجب شرب المطلوب من الماء على مدار اليوم كله، لأن في حالة قاتلة تانية اسمها "التسمم المائي Water intoxication".و دي بتحصل لما بتشرب مياه كتير و تفقد  "إلكتروليتات Electrolyte" أو أملاح جسمك من دون ما يقابلها كمية مناسبة داخلة الجسم من المواد دي.

المواد أو الأملاح دي هي اللي بتنقل الأوامر بين الخلايا و الأجهزة  و بعضها و بين المخ و العضلات مثل البوتاسيوم و فقدانها بكمات كبيرة في وقت قصير ممكن يوقفك أجهزتك عن العمل أو يسببلك حالة اضطراب في عمل المخ قد تؤدي إلى الوفاة.

علشان كده مع الحر و العرق اشرب مياه كتير و حافظ علي سيولة دمك بس كل أكل صحي معاه مثل الموز و الفواكه بأنواعها و الخضار الطازج..

واضافت " لو عرقت كتير جدا و حسيت بدوخة و رغبة في القيء كل موز أو بلح و استريح شوية.

كمان "مياه جوز الهند" بتعوضك كل الإلكتروليتات اللازمة تقريبا.. و بتمنحك شعور بالانتعاش و بتمنع الجفاف..

"المياه" بتاعت جوز الهند مش اللبن بتاعه..

خدت بالك مع سيناريوهات الوفاة 

الموت المفاجئ تخلص من السموم منع الجفاف حالات الوفاة جلطة المخ جلطات الوزن الزائد الدكتورة سماح نوح الجلطات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أخبار الأهلي.. فسخ عقد إمام عاشور وإيقاف كهربا وحسين الشحات مهدد بالحبس

أول رد فعل من إمام عاشور بعد أنباء فسخ تعاقده مع الأهلي

تقرير المراقب يقلب الموازين| الشيبي غلطان والشحات استحق عقوبة مخففة لهذا السبب

حقيقة وفاة شيرين بأزمة قلبية .. ورسالة خاصة من حسام حبيب

صيف طبيعي .. الأرصاد تعلن موعد انتهاء الموجة الحارة على مصر

قرارات ثورية في الأهلي| الخطيب يعيد "قاذفة الصواريخ" ورحيل نجم الفريق.. وحقيقة بيع الشحات

الحبس في انتظار لاعب بيراميدز| مفاجأة.. حسين الشحات يلجأ للقضاء ضد الشيبي.. اتهامات خطيرة

فرج عامر يعلن عن انضمام مهاجم جديد إلى الأهلي ويكشف الكواليس

ترشيحاتنا

4 غرز .. أول تعليق من رامي ربيعة بعد إصابته

زعيم كوريا الشمالية يلتقي وزير الدفاع الروسي

أخبار مصر على مدار 24 ساعة.. مشروعات روسية واعدة في مصر

مطالب لجامعة الدول بالتدخل لمنع تهويد المواقع الأثرية داخل القدس لصالح إسرائيل|تفاصيل

بيان عاجل من أمريكا بعد عزل رئيس النيجر

في ذكراه.. تعرف على أفضل الأعمال الروائية للكاتب أسامة أنور عكاشة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بخصر منحوت.. دعاء حكم تثير الجدل على السوشيال ميديا

مقطع فيديو لطفل يبكي عند رؤية لاعب مشهور يثير الجدل على السوشيال ميديا

هبة قطب تكشف علامات تشير لنجاح العلاقة الزوجية

امرأة حقيقية.. شاهد ياسمين الخطيب بفستان جريء تثير الجدل بالسوشيال ميديا

فيديو

الرئيس السيسي يلتقي نظيره الروسي فلاديمير بوتين .. فيديو

من النيل للفرات.. وشم عبري على ذراع عضو بجهاز نادي بيراميدز| ما حكايته؟

فيها سم قاتل.. القومي لعلوم البحار يحذر من تناول هذه الأسماك |فيديوجراف

نتيجة الثانوية العامة | خطوات الحصول عليها ونسب النجاح الحقيقية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: ليتهم ينتهون!

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: "القاهرة" وجامعات الجيل الرابع

نهال علام

نهال علام تكتب: العالم علمين

د. شيماء عمارة

د. شيماء عمارة تكتب: ليلة القتلة ومسرح اللامعقول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طيب وأمير

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الحداد السري

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: شينزو آبى صديق مصر

مني أحمد

منى أحمد تكتب: ثورة يوليو.. العصر الذهبي التنويري

اﻟﻤﺰﻳﺪ