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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

عاجل .. ضبط 25 شخصا في مشاجرة بالطوب والشوم بين عائلات بالمحلة

مشاجرة بالأسلحة بشوارع
مشاجرة بالأسلحة بشوارع المحلة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية اليوم من إلقاء القبض علي 25 شخصا من عائلات الجنزوري و الصعايدة وزين العابدين في مشاجرة بالشوم والطوب والأسلحة لخلافات علي تجارة المواد المخدرة والجيرة  استمرت لثلاث ساعات متواصلة بشوارع قرية نمرة البصل مما أسفر عن إصابة أكثر من 30 شخص بجروح سطحية وكدمات وطعنات في أماكن متفرقة من جسدهم وتم الدفع بسيارات إسعاف لنقل الضحايا بينما نقل آخرين بسيارات ملاكي إلي مستشفيات خاصة للاسعافهم.

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وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز شرطة المحلة يفيد بورود بلاغ من إلي نقطة شرطة المعتمدية باندلاع مشاجرة حامية استخدمت فيها الأسلحة والشوم والطوب بين عائلات زين العابدين والجنزوري والصعايدة بنطاق دائرة المركز.
كما انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث وتم الدفع بأقوال أمنية للفض الخلافات بين العائلتين وعائلات  أخرى ومازال أعمال الاشتباكات بين الأهالي مستمرة .

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وأفاد شهود عيان داخل القرية أن هناك حالة من الرعب والفزع بين صفوف الأسر والعائلات بسبب شيوع تجارة المواد المخدرة بين أباطرة الإجرام طوال الأشهر الماضية .
وبتقنين الإجراءات الأمنية وإعداد الأكمنة الثابتة والمتحركة تمكن ضباط فرع البحث الجنائي بمركزي سمنود والمحلة من ضبط 25 شخص بحوزتهم شوم وأسلحة ومازال البحث عن عناصر هاربة .

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وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق في الواقعة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتهمين .

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