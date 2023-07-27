فرج عامر يعلن عن انضمام مهاجم جديد إلى الأهلي ويكشف الكواليس

أعلن فرج عامر رئيس نادي سموحة عن اتمام صفقة انتقال جوستافو سوزا البرازيليالي إلى النادي الأهلي .

وكتب فرج عامر عبر فيسبوك: الاهلي انهي صفقة جوستافو سوزا البرازيلي لاعب نادي چومبيك الكوري ، بعد مفاوضات ماراثونية ، ومراوغات من النادي ومحاولة تعطيل الصفقة للحصول علي نسبة اعلي في إعادة البيع ، المهاجم أكثر من رائع.

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن صفقة انتقال سوزا إلى الأهلي باتت صعبة للغاية، في ظل تعنت فريق جونبوك الكوري في الموافقة على عرض النادي.

وقال شبانة في تصريحات عبر برنامجه بوكس تو بوكس: "الأهلي استقر على الدخول في مفاوضات مع مهاجم آخر، وسوف تتضح ملامح الصفقة الهجومية خلال الساعات المقبلة".

وأضاف: "كريم نيدفيد وصلاح محسن، سيعودان لصفوف الأهلي بشكل رسمي في الموسم المقبل".



وأكمل: "سعد سمير ومصطفى البدري انتهت إعارتهما لصفوف فيوتشر ولم يطلب النادي تجديد الاعارة، وهناك اتجاه وتفكير داخل الأهلي بإمكانية وجود سعد مع الفريق في الموسم المقبل".