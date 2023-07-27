حبس شخصين تخصصا في فك شفرات الفضائيات بالقاهرة

قررت نيابة شبرا الجزئية، حبس شخصين، ٤ أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بمزاولة نشاط اجرامي تخصص في توصيل الإرسال الخاص بالقنوات الفضائية المشفرة من خلال إجراء بعض التعديلات فى أجهزة الإرسال والإستقبال المستخدمة فى البث الفضائى وإعادة عرضها للمواطنين، مقابل إشتراك بالمخالفة للقانون.

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة وإعداد تقرير مفصل بذلك.



وكانت قد تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة شبرا من ضبط شخصين مقيمان بدائرة القسم وبحوزتهما عدد 44 جهاز ريسيفر مختلفة الأنواع – عدد 2 كابينة شبكة – عدد 5 كروت تستخدم فى فك شفرات القنوات الفضائية ، وأقرا بقيامهما بتوصيل الإرسال الخاص بالقنوات الفضائية المشفرة من خلال إجراء بعض التعديلات فى أجهزة الإرسال والإستقبال المستخدمة فى البث الفضائى وإعادة عرضها للمواطنين ، مقابل إشتراك بالمخالفة للقانون.