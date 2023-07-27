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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

اختلفا في القسمة.. حبس رجل وسيدة سرقا حقيبة بها سبائك ذهبية بالقاهرة

حبس
حبس

قررت نيابة حدائق القبة الجزئية، حبس رجل وسيدة، ٤ ايام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بالعثور على حقيبة بها سبائك ذهبية  وهواتف محمولة وبيعها وشراء مصوغات ذهبية.

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة وإعداد تقرير مفصل بذلك.


وكانت قد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط أحد الأشخاص وسيدة مقيمان بدائرة قسم شرطة الحدائق وبحوزتهما مبلغ مالى ومشغولات ذهبية ، وبمناقشتهما أقر الأول بعثوره على حقيبة تحوى عدد 2 سبيكــة ذهبية وهاتفى محمـــول وإتفق مع الثانية على التصرف فى السبائك الذهبية بالبيع  والتى قامت بدورها ببيعها مقابل مبلغ مالى إلا أنهما إختلفا فيما بينهما على إقتسام قيمتها وأيدت الثانية ما سبـــق ، وأقرت بأن الهاتفان حوزتهما من مُتحصلات الواقعة والمبالغ المالية من متحصلات بيع السبائك الذهبية وإنفاقهما باقى المبلغ على شراء المشغولات الذهبية المضبوطة حوزتها وعلى متطلباتهما الشخصية، وبإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات وإتهموهم بالسرقة.

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