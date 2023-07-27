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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حبس شخص لإتجاره في المخدرات بالقاهرة

حبس
حبس

قررت نيابة القاهرة الجديدة الجزئية، حبس شخص، ٤ أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة بالقاهرة.

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة وإعداد تقرير مفصل بذلك.


وكانت قد أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة القطامية قيام أحد الأشخاص له معلومات جنائية مقيم بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس بمزاولته نشاطاً إجرامياً تخصص فى الإتجار بالمواد المخدرة متخذاً من إحدى الشقق المستأجرة بدائرة القسم وكراً لمزاولة نشاطه الإجرامى ، تم ضبطه حال تواجده بالشقة وعثر بحوزته على كمية من مخدر الحشيش وزنت4001 كيلو جرام - مبلغ مالى- سلاح أبيض "مطواة"- سيارة "ملكه" – هاتف محمول ، وبمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ من متحصلات نشاطه الإجرامى والسلاح الأبيض بقصد الدفاع عن نشاطه والسيارة لتسهيل تحركاته، والهاتف المحمول لتسهيل الإتصال بعملائه.

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