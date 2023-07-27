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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

لازم تقلق.. في هذه الحالة يمكن أن تكون لدغات البعوض خطيرة..اعرف التفاصيل

صدى البلد

لا تدعو لدغات البعوض إلى الكثير من القلق لطالما تعرضنا للدغات البعوض والتي قد تكون أشد وأكثر وضوحا في الصيف بسبب ارتفاع رطوبة الجو ولكن هل يمكن تسبب لدغات البعوض الكثير من المخاطر .


وفقا لصحيفة الديلي ميل يقوم بالتعرف على بروتين البعوض لتبدأ الخلايا المناعية بالقيام بمهاجمته مما يسبب الحساسية .

ولكن هل يجب أن نقلق عند لدغات البعوض ؟ يجب القلق عند حدوث لدغات البعوض لتسببها في أعراض  مثل الحمى والقشعريرة والصداع وآلام المفاصل،  ما عدا ذلك، فلدغة البعوض قد تكون أعراضا مألوفة لدى البعض ما لم يكن لدى البعض بعض  أعراض حساسية مفرطة للدغات البعوض.

 

لدغات البعوض رطوبة الجو الخلايا المناعية الحساسية

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