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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

اليوم .. مؤتمر صحفي لإعلان نتيجة الثانوية الأزهرية 2023

إعلان نتيجة الثانوية
إعلان نتيجة الثانوية الأزهرية 2023

يعقد الأزهر الشريف ، ظهر اليوم الخميس في تمام الساعة الثانية عشر ظهرًا، مؤتمرًا صحفيًّا لإعلان نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية للعام الدراسي 2022/2023م، حيث يعتمدها محمد الضويني، وكيل الأزهر، نيابة عن فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف.

ومن المقرر أن ينظم المركز الإعلامي للأزهر وقائع المؤتمر الصحفي، مع بثه مباشرة على صفحات الأزهر الشريف على مواقع التواصل الاجتماعي، وسوف يتم الإعلان عن أسماء أوائل الشهادة الثانوية الأزهرية بأقسامها: العلمي والأدبي وأدبي كفيف، ونسب النجاح العامة، ونسب النجاح لكل قسم، مع إحصاءات وأرقام بكل ما يتعلق بامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية لهذا العام، ومواعيد الطعون، وكيفية الحصول على النتيجة.

وطالب المركز الإعلامي الصحفيين الحضور بحد أقصى في تمام الساعة الحادية عشر صباحًا لتسهيل  التغطية الإعلامية والحصول على ما يمكن من معلومات ترتقي بجودة المحتوى الإعلامي، وخروج وقائع المؤتمر على النحو الذي يرتقي بالتغطية الإعلامية. 

وتوفر بوابة الأزهر الإلكترونية ، رابط نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 ، ويمكن الاستعلام عن نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 من هنا

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