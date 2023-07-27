عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

طبيب نفسي يوجه نصيحة ذهبية لأولياء الأمور قبل نتيجة الثانوية العامة.. فيديو

الدكتور ممتاز محمد
الدكتور ممتاز محمد أحمد

‏قال الدكتور ممتاز محمد أحمد رئيس الجمعية المصرية للطب النفسي، أن آخر إحصائيات قامت بها وزارة الصحة عن طلبة الثانوية أظهرت ان حوالي 30% من طلبة الثانوية العامة يعانون من القلق والتوتر النفسي و17% منهم لديهم قلق نفسي و14% لديهم اكتئاب وحوالي 0.4% يذهبون إلى الطبيب النفسي.


‏وتابع خلال لقاء له في برنامج "يحدث في مصر"، مع الإعلامي "شريف عامر"، المذاع عبر فضائية "mbc masr"، أنه طلبة الثانوية العامة يدخلون الامتحانات بضغوطات كثيرة جدا لا تحتمل أولا من الأسرة لأن الأسرة تعاني من ضغوط اجتماعية ومادية بسبب الدروس الخصوصية وللأسف الأسرة المصرية تقيم العلاقة مع الابن أو الابنة حسب الأداء الدراسي وهذا خطأ كبير.

 

نصائح لأولياء الأمور

 

‏وأضاف أولا، لا يجب ألا نسبب لأبنائنا التوتر ولا نحاول أن نستعلم عن النتيجة قبل ظهورها ونحاول طمأنتهم قدر المستطاع.

الثانوية العامة طلبة الثانوية العامة للطب النفسي الدكتور ممتاز محمد أحمد طلبة الثانوية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أخبار الأهلي.. فسخ عقد إمام عاشور وإيقاف كهربا وحسين الشحات مهدد بالحبس

أول رد فعل من إمام عاشور بعد أنباء فسخ تعاقده مع الأهلي

تقرير المراقب يقلب الموازين| الشيبي غلطان والشحات استحق عقوبة مخففة لهذا السبب

حقيقة وفاة شيرين بأزمة قلبية .. ورسالة خاصة من حسام حبيب

صيف طبيعي .. الأرصاد تعلن موعد انتهاء الموجة الحارة على مصر

قرارات ثورية في الأهلي| الخطيب يعيد "قاذفة الصواريخ" ورحيل نجم الفريق.. وحقيقة بيع الشحات

الحبس في انتظار لاعب بيراميدز| مفاجأة.. حسين الشحات يلجأ للقضاء ضد الشيبي.. اتهامات خطيرة

فرج عامر يعلن عن انضمام مهاجم جديد إلى الأهلي ويكشف الكواليس

ترشيحاتنا

4 غرز .. أول تعليق من رامي ربيعة بعد إصابته

زعيم كوريا الشمالية يلتقي وزير الدفاع الروسي

أخبار مصر على مدار 24 ساعة.. مشروعات روسية واعدة في مصر

مطالب لجامعة الدول بالتدخل لمنع تهويد المواقع الأثرية داخل القدس لصالح إسرائيل|تفاصيل

بيان عاجل من أمريكا بعد عزل رئيس النيجر

في ذكراه.. تعرف على أفضل الأعمال الروائية للكاتب أسامة أنور عكاشة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بخصر منحوت.. دعاء حكم تثير الجدل على السوشيال ميديا

مقطع فيديو لطفل يبكي عند رؤية لاعب مشهور يثير الجدل على السوشيال ميديا

هبة قطب تكشف علامات تشير لنجاح العلاقة الزوجية

امرأة حقيقية.. شاهد ياسمين الخطيب بفستان جريء تثير الجدل بالسوشيال ميديا

فيديو

الرئيس السيسي يلتقي نظيره الروسي فلاديمير بوتين .. فيديو

من النيل للفرات.. وشم عبري على ذراع عضو بجهاز نادي بيراميدز| ما حكايته؟

فيها سم قاتل.. القومي لعلوم البحار يحذر من تناول هذه الأسماك |فيديوجراف

نتيجة الثانوية العامة | خطوات الحصول عليها ونسب النجاح الحقيقية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: ليتهم ينتهون!

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: "القاهرة" وجامعات الجيل الرابع

نهال علام

نهال علام تكتب: العالم علمين

د. شيماء عمارة

د. شيماء عمارة تكتب: ليلة القتلة ومسرح اللامعقول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طيب وأمير

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الحداد السري

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: شينزو آبى صديق مصر

مني أحمد

منى أحمد تكتب: ثورة يوليو.. العصر الذهبي التنويري

اﻟﻤﺰﻳﺪ