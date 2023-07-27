طبيب نفسي يوجه نصيحة ذهبية لأولياء الأمور قبل نتيجة الثانوية العامة.. فيديو

‏قال الدكتور ممتاز محمد أحمد رئيس الجمعية المصرية للطب النفسي، أن آخر إحصائيات قامت بها وزارة الصحة عن طلبة الثانوية أظهرت ان حوالي 30% من طلبة الثانوية العامة يعانون من القلق والتوتر النفسي و17% منهم لديهم قلق نفسي و14% لديهم اكتئاب وحوالي 0.4% يذهبون إلى الطبيب النفسي.



‏وتابع خلال لقاء له في برنامج "يحدث في مصر"، مع الإعلامي "شريف عامر"، المذاع عبر فضائية "mbc masr"، أنه طلبة الثانوية العامة يدخلون الامتحانات بضغوطات كثيرة جدا لا تحتمل أولا من الأسرة لأن الأسرة تعاني من ضغوط اجتماعية ومادية بسبب الدروس الخصوصية وللأسف الأسرة المصرية تقيم العلاقة مع الابن أو الابنة حسب الأداء الدراسي وهذا خطأ كبير.

نصائح لأولياء الأمور

‏وأضاف أولا، لا يجب ألا نسبب لأبنائنا التوتر ولا نحاول أن نستعلم عن النتيجة قبل ظهورها ونحاول طمأنتهم قدر المستطاع.