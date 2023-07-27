أدهش كل من سمع .. سيدة بريطانية تطلب الطلاق من زوجها لسبب صادم

أثارت زوجة بريطانية الكثير من الجدل بطلبها الطلاق من زوجها وذلك لسبب غريب قد أدهش كل من سمع من رواد السوشيال ميديا .

ووفقا لصحيفة مترو البريطانية قالت المرأة أن السبب لرئيسي الذي دفعها لطلب الطلاق هو ان زوجها يتناول طعامه ببطء شديد على حد قولها ليستغرق في كثير من الأحيان حوالي ساعتين وذلك للإنتهاء من وجبته.

وقالت المرأة التي لم يتم ذكر اسمها، إن زوجها قد تربى على يد والده والذي يعمل طاهيًا، ويأكل طعامه ببطء شديد أيضا .

وأضافت أنها قد طلبت منه التخلي عن تلك العادة، وإلا ستقوم بطلب الطلاق منه وذلك بسبب هذه العادة على الرغم من سعادته معه بوجه عام .

أما عن رواد السوشيال فقد تباينت آرائهم فقد رآى البعض أنه على الرغم من غرابة سبب الطلاق، إلا أن أن القيام بتناول الطعام مع شخص بطيء تجربة صعبة و محاولة للتهرب من المساعدة في الواجبات المنزلية.