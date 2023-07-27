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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

4 غرز .. أول تعليق من رامي ربيعة بعد إصابته

صدى البلد

علق رامي ربيعة، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي،علي إصابته عبر حسابه بموقع انستجرام.

و كتب رامي ربيعة  : الحمد لله…٤ غرز بعد موسم طويل ومرهق… دعواتكم في القادم. 🦅❤️

حصل رامي ربيعة، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على جائزة رجل مباراة الفريق أمام المصري التي جمعت الفريقين على استاد الجيش ببرج العرب.

وقدم ربيعة أداءً مميزًا، وأنقذ العديد من الفرص، ليساهم في عدم استقبال الفريق لأهداف بالمباراة التي انتهت بالتعادل السلبي.

وتعادل الأهلي مع المصري سلبيًّا في آخر مباريات الفريق ببطولة الدوري الممتاز التي حسم لقبها قبل نهاية المسابقة بعدة جولات.

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