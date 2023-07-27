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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أحمد الكأس: لاعبو المصري دخلوا في نوبة بكاء بعد الخسارة أمام سيراميكا..فيديو

صدى البلد

 


قال أحمد الكأس المدرب العام لفريق المصري البورسعيدي، أن فريقه قدم مباراة جيدة أمام الأهلي في اللقاء الذي انتهي بالتعادل السلبي بدون أهداف في ختام بطولة الدوري.


وأضاف أحمد الكاس، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة «صدى البلد»، أن جمهور المصري البورسعيدي، كان له دور كبير مع الفريق خلال الموسم المنتهي، قائلاً «نعتذر لجماهير المصري الذي دعمت الفريق ونتأسف لتلك الجماهير العظيمة ويجب علينا تحمل غضب جماهير المصري لكن نتمنى عدم ذبح الفريق»، مطالباً الجماهير بمساندة الفريق بعد رحيل الجهاز الفني بقيادة ميمي عبد الرازق والذي رحل عقب نهاية مباراة الأهلي اليوم.


وعن خسارة المصري بطولة كأس الرابطة أمام سيراميكا، قال الكاس، «المباراة كانت صعبة أمام فريق يملك اسم كبير حتى لو يغيب عنه بعض لاعبيه» مشيراً أن اللاعبين دخلوا في نوبة بكاء شديدة بعد خسارة كأس الرابطة ومن حق جمهور المصري أن يغضب بعد خسارة الفريق لبطولة كأس الرابطة».

https://www.youtube.com/watch?v=2_b6cGbpJNA

الأهلى المصري البورسعيدي بطولة الدوري بطولة كأس الرابطة

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