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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

علي ماهر يتولى تدريب المصري .. فيديو

صدى البلد

 


قال رجب عبد القادر، نائب رئيس النادي المصري، إنه تم توجيه الشكر للجهاز الفني للفريق بعد تعادله أمام الأهلي في ختام بطولة الدوري المصري.

وأضاف عبد القادر، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة «صدى البلد»، أن الجهاز الفني للمصري بقيادة ميمي عبد الرازق قدم أداء مميزا مع الفريق ونوجه له الشكر قائلاً «انتهت مهمة الجهاز الفني للمصري مع الفريق بعد مواجهة الأهلي لأن العقد المبرم بين النادي والجهاز الفني ينتهي بنهاية الموسم وأشكر جمهور بورسعيد على مساندتهم للفريق».

وعن تولي علي ماهر تدريب المصري للفريق قال عبد القادر، «أن كامل أبو علي عقد جلسة مع علي ماهر لكن التفاصيل غير معلنة، وأنه قريب من تدريب المصري في الموسم الجديد والإعلان خلال ساعات».

وأشار عبد القادر إلى أن الأندية الشعبية والجماهيرية تواجه حرب من أندية الشركات بسبب الاستقرار المالي وهو ما يفسد صفقات الأندية الجماهيرية.

https://www.youtube.com/watch?v=QBbFBzxDV7s

الأهلى الدوري المصري بطولة الدوري المصري رئيس النادي المصري رجب عبد القادر

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