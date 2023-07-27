مشاركة الرئيس السيسي في قمة سان بطرسبورج ومباحثاته مع نظيره الروسي على رأس اهتمامات صحف القاهرة

حازت مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي، في فعاليات النسخة الثانية من القمة الإفريقية الروسية بمدينة سان بطرسبرج بروسيا الاتحادية، على رأس اهتمامات صحف القاهرة الصادرة اليوم /الخميس/ التي أبرزت أيضا مباحثات الرئيس السيسي مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، حيث بحثا تطورات عدد من الموضوعات المتعلقة بالعلاقات الثنائي في مختلف المجالات، كما استعرضا القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وتبادلا وجهات النظر بشأن عدد من النزاعات القائمة في منطقة الشرق الأوسط.

وتابعت الصحف، نشاط الحكومة، حيث عقد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي اجتماع في مقر الحكومة، بمدينة العلمين الجديدة؛ لمتابعة مستجدات مشروع إنتاج حامض الفوسفوريك بهضبة أبو طرطور بمحافظة الوادى الجديد، بحضور المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والمهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، واللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، والمهندس محمد عبدالعظيم، رئيس مجلس إدارة شركة فوسفات مصر، ومدحت يسرى، العضو المنتدب للشركة.

سياسيا، تناقلت الصحف جدول جلسات الأسبوع الخامس من الحوار الوطني، المقرر انطلاقه الأحد المقبل بمركز القاهرة للمؤتمرات بمدينة نصر.

وواصلت الصحف متابعتها لحركة التنقلات السنوية للشرطة، التي أصدرتها وزارة الداخلية، وشملت عددا من مساعدي وزير الداخلية ومديري الأمن والإدارات، حيث أعلنت الوزارة أن حركة ترقيات وتنقلات ضباط الشرطة لهذا العام؛ جاءت مواكبة لسياسة وتوجهات الدولة في تصعيد العناصر الشابة؛ للاستفادة بها في جميع مجالات العمل الأمني من خلال التوسع في حركة ترقيات الرتب العليا والوسطى؛ لإعداد جيل جديد من القيادات الشابة، كنواة للقيادة الشرطية المستقبلية.

اقتصاديا، سلطت الصحف الضوء على تأكيد رئيس اتحاد بنوك مصر ورئيس بنك مصر محمد الأتربي أن البنوك المصرية تتمتع بمراكز مالية قوية وأرباح جيدة، وشهدت معدلات تطور كبيرة، حيث ارتفع حجم ودائع العملاء بالعملة الأجنبية من 47 مليار دولار في عام 2016، إلى 60 مليار دولار حاليًا.



وفي التفاصيل، أفردت صحف (الأهرام) و(الجمهورية) و(الشروق) و(المصري اليوم) صفحاتها الرئيسية والداخلية لمتابعة مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، في فعاليات النسخة الثانية من القمة الإفريقية الروسية بمدينة سان بطرسبرج بروسيا الاتحادية.

ونقلت الصحف عن المتحدث باسم الرئاسة المستشار أحمد فهمي القول إن القمة الإفريقية الروسية تم تدشينها عام 2019 تحت الرئاسة المصرية للاتحاد الإفريقي، حيث عقدت دورتها الأولى في سوتشي تحت الرئاسة المصرية ــ الروسية المشتركة، بهدف دعم وتعميق العلاقات المتميزة والتاريخية بين القارة الإفريقية وروسيا، بالإضافة إلى تعزيز التشاور بين الجانبين حول كيفية التصدي للتحديات المشتركة، أخذًا في الاعتبار أن القمة الثانية، هذا العام، تتضمن عقد جلستين عامتين، وسيصدر عنها إعلان ختامي، كما سيعقد، على هامش القمة، عدد من الفعاليات الاقتصادية والتجارية والثقافية، أبرزها المنتدى الاقتصادي والإنساني.

كما نقلت الصحف حرص الرئيس السيسي - خلال لقائه أمس مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في "قصر قسطنطين"، بمدينة سان بطرسبرج - على تعميق علاقات الشراكة مع روسيا الاتحادية في إطار التطور المستمر الذي تشهده تلك العلاقات، والذي تكلل بالتوقيع على اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة في عام 2018، مشيداً في هذا الصدد بالتعاون الثنائي القائم في العديد من المجالات والمشروعات المشتركة الجارية، خاصةً مشروع إنشاء المنطقة الصناعية الروسية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ومشروع إنشاء محطة الضبعة لتوليد الكهرباء بالطاقة النووية.

ونشرت الصحف تصريحات المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي، بأن الرئيس الروسي رحب بزيارة الرئيس إلى روسيا، مشيداً بالدور المهم للرئيس السيسي في إطلاق النسخة الأولى من القمة الروسية الإفريقية أثناء رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي في عام 2019، والتي هدفت إلى دعم وتعميق العلاقات المتميزة والتاريخية بين القارة الإفريقية وروسيا، بالإضافة إلى تعزيز التشاور بين الجانبين حول كيفية التصدي للتحديات المشتركة.

وذكرت الصحف أن الرئيسين تطرقا - خلال اللقاء - إلى تطورات عدد من الموضوعات المتعلقة بالعلاقات الثنائية، منها مشروعا محطة الضبعة النووية والمنطقة الصناعية الروسية، إلى جانب التعاون في مجال تطوير منظومة النقل والسكك الحديدية، وكذا على صعيد التعاون المشترك في مجال الأمن ومكافحة الإرهاب.

ولفتت الصحف إلى أن الرئيسين استعرضا القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وتبادلا وجهات النظر بشأن عدد من النزاعات القائمة في منطقة الشرق الأوسط، وفي مقدمتها تطورات الأوضاع في السودان وسوريا وليبيا، والقضية الفلسطينية، حيث توافقت الرؤى على دفع الجهود من أجل استعادة وترسيخ الأمن والاستقرار والسلام لدول المنطقة، وعلى نحو يحافظ على وحدة وسيادة أراضيها وحقوق شعوبها المشروعة.



وعلى صعيد نشاط الحكومة، أوردت صحيفة (الأهرام) أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أكد الأهمية البالغة لمشروع إنتاج حامض الفوسفوريك بالوادي الجديد، لما يمثله من إسهامات كبيرة في تحقيق التنمية المستدامة للمحافظة، وتلبية احتياجات السوق المحلية من هذا المنتج وتقليل فاتورة استيراده، وتوفير الآلاف من فرص العمل.

وذكرت الصحيفة أن ذلك جاء خلال اجتماع رئيس مجلس الوزراء، أمس، في مقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة؛ لمتابعة مستجدات مشروع إنتاج حامض الفوسفوريك بهضبة أبو طرطور بمحافظة الوادي الجديد، وذلك بحضور المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والمهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، واللواء محمد الزملوط، محافظ الوادى الجديد، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، والمهندس محمد عبدالعظيم، رئيس مجلس إدارة شركة فوسفات مصر، ومدحت يسرى، العضو المنتدب للشركة.

ونسبت الصحيفة لوزير البترول والثروة المعدنية تأكيده أن مشروع أبوطرطور لإنتاج حامض الفوسفوريك، يعد من المشروعات القومية التي توليها الوزارة اهتماما كبيرًا، لما له من مردود إيجابي في تعظيم القيمة المضافة لخام الفوسفات، ويعد استكمالا لمجهودات الدولة خلال الفترة الماضية لتشجيع الاستثمارات في المحافظات النامية، مثل محافظة الوادي الجديد.



سياسيا، ذكرت صحيفة (الجمهورية) أن إدارة الحوار الوطني أعلنت جدول جلسات الأسبوع الخامس من الحوار المقرر انطلاقه الأحد المقبل بمركز القاهرة للمؤتمرات بمدينة نصر.

ونشرت الصحيفة أن إدارة الحوار أوضحت - في بيان أمس - أنه من المقرر أن تناقش يوم 30 يوليو لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي المندرجة تحت المحور السياسي، قانون مباشرة الحقوق السياسية، كما تناقش لجنة النقابات والعمل الأهلي كل تحديات العمل النقابي العمالي، وتناقش لجنة المحليات على مدار جلستين قانون الإدارة المحلية، مضيفة أن يوم أول أغسطس ستناقش لجنة العدالة الاجتماعية المندرجة تحت المحور الاقتصادي على مدار جلستين تفعيل مبدأ تكافؤ الفرص كما تناقش لجنة الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالي «الدين العام والإشكاليات والحلول.



وعن حركة التنقلات السنوية للشرطة، التي أصدرتها وزارة الداخلية، نشرت صحيفة (الجمهورية) أن وزارة الداخلية بدأت في فتح باب التظلمات الخاصة بحركة تنقلات وترقيات الشرطة التي تم اعتمادها، والإعلان عنها مساء أمس الأول وشملت عددا من مساعدي وزير الداخلية ومديري الأمن والإدارات.

وأضافت الصحيفة أنه من المنتظر أن تقوم لجنة التظلمات بفحص التظلمات التي تلقتها والبت فيها خلال الأيام القليلة القادمة، ونقلت الصحيفة عن الوزارة القول إن حركة ترقيات وتنقلات ضباط الشرطة لهذا العام جاءت مواكبة لسياسة وتوجهات الدولة في تصعيد العناصر الشابة للاستفادة بها في جميع مجالات العمل الأمني من خلال التوسع في حركة ترقيات الرتب العليا والوسطى لإعداد جيل جديد من القيادات الشابة، كنواة للقيادة الشرطية المستقبلية.



برلمانيا، أفادت صحيفة (الأهرام) بأن المستشار عبد الوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ أشاد بعمق العلاقات التاريخية بين مصر وفيتنام، مؤكدا أهمية تطويرها للوصول بها إلى أفضل المستويات برلمانيا وتجاريا واقتصاديا، خاصة في ظل وجود رغبة صادقة على مستوى القيادة السياسية في البلدين الصديقين لدعم التعاون الثنائي بينهما تحقيقا لمصالح الشعبين الصديقين.

وذكرت الصحيفة أن ذلك جاء خلال استقبال المستشار عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ، الوفد الفيتنامي رفيع المستوى، الذي يقوم بزيارة رسمية لمصر حاليا، برئاسة تران لو كوانج نائب رئيس وزراء جمهورية فيتنام الاشتراكية.



إلى ذلك، نشرت صحيفة (المصري اليوم) أن وزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا بحث مع مساعد وزيرة الطاقة الأمريكية لشؤون العلاقات الدولية جولى سيركويرا، سبل دعم التعاون والشراكة الاستراتيجية بين البلدين وزيادتها خصوصًا في مجال التحول الطاقي وخفض الانبعاثات وتوفير الخبرات والتكنولوجيات الحديثة المتخصصة في تنفيذ جهود التقاط وتخزين الكربون وخفض انبعاثات الميثان.

ونقلت الصحيفة قول الملا إن قطاع البترول يتطلع للاستفادة من الخبرات والتكنولوجيات التي تقدمها المعامل الأمريكية لشركائها في مبادرة «صفر انبعاثات»، مؤكدا التزام مصر بالمعاهدات الدولية المختلفة التي تستهدف الحفاظ على البيئة وخفض الانبعاثات.

وأوضحت الصحيفة أن الملا أشار إلى أن قطاع البترول ينفذ حالياً عدة مشروعات لخفض الانبعاثات بمواقع العمل المختلفة بالتعاون مع الشركات الأجنبية، ومنها عدة شركات أمريكية، لافتا إلى أن القطاع يستهدف التوسع في نشاط تموين الطائرات بالوقود النظيف وإنتاجه في مصر.

أما صحيفة (الشروق) فأوردت أن وزير الموارد المائية والري هاني سويلم عقد، أمس اجتماعا لمتابعة أعمال مجلس وزراء المياه الأفارقة (الأمكاو) في ظل الرئاسة المصرية الحالية.

وذكرت الصحيفة أن الاجتماع استعرض آخر المستجدات في ملف مجلس وزراء المياه الأفارقة (الأمكاو)؛ بناء على توصيات اجتماع الجمعية العمومية للمجلس، والتي عقدت في القاهرة، خلال الفترة من 13 إلى 15 يونيو الماضي، وتناول كذلك المشاركة المصرية رئيسا للأمكاو في جلسات الأسبوع العالمي للمياه والمزمع عقده في ستوكهولم خلال الفترة من 20 إلى 24 أغسطس المقبل.

كما تابعت الصحيفة ذاتها وقائع الجلسة التاسعة من سلسلة جلسات «المنتدى الفكري»، التي عقدها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، ودارت حول التحولات الديموجرافية في مصر وأثرها على النمو الاقتصادي، وذلك بمشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين في مجال العمل السكاني بهدف الخروج بتوصيات لدعم متخذ القرار على صعيد معالجة متطلبات القضية السكانية خلال الفترة المقبلة.

ونقلت (الشروق) عن رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أسامة الجوهري قوله إن "عالمنا المعاصر يواجه صراعًا مع قوى التغيرات الديموجرافية بسبب سرعة النمو السكاني في بعض الاقتصادات، وشيخوخة السكان في اقتصادات أخرى بما يفرض تحديات جسيمة تهدد النمو الاقتصادي، واستقرار المالية العامة".



اقتصاديا، نقلت صحيفة (الأهرام) عن رئيس اتحاد بنوك مصر ورئيس بنك مصر محمد الأتربي تأكيده أن البنوك المصرية تتمتع بمراكز مالية قوية وأرباح جيدة، وشهدت معدلات تطور كبيرة، مشيراً إلى ارتفاع حجم ودائع العملاء بالعملة الأجنبية من 47 مليار دولار في عام 2016، إلى 60 مليار دولار حاليا.

وأضافت الصحيفة أن الأتربي أوضح أن الودائع بالعملة المحلية ارتفعت من 1٫89 تريليون جنيه، إلى 7.59 تريليون جنيه خلال نفس الفترة.. وفيما يتعلق بالشهادات الدولارية الجديدة بعائد يصل إلى 7%، 9%، قال الأتربي إن هذه الشهادات ليس لها مدة محددة ولكنها مفتوحة، وأن الشهادة الدولارية الأولى «إيليت» ذات عائد 7% سنوياً، هي شهادة أسمية تصدر للمصريين والأجانب، ويتم صرف العائد ربع سنوي بالدولار الأمريكي.