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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

إشادة برلمانية بتحقيق 7 ملايين سائح في النصف الأول من 2023.. نواب: مؤشر للوصول إلي 30 مليون 2030

سياحة
سياحة

إشادة برلمانية بتحقيق ٧ ملايين سائح في النصف الأول من العام الجاري 2023

سحر طلعت مصطفى: مؤشر إيجابي للوصول إلي ٣٠ مليون سائح في ٢٠٣٠

برلماني يكشف سبب ارتفاع أعداد السائحين لمصر

أشاد نواب البرلمان  بتحقيق ٧ ملايين سائح  خلال النصف الأول من العام الجاري 2023، موضحين أنه جاء بالتزامن مع الانتعاشة الذي يعيشها القطاع السياحي، حيث يعيش حالة نمو كبيرة وغير مسبوقة بعد توالي الازمات التي طرأت على العالم وآخرها جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية.

 


وقالت النائبة سحر طلعت مصطفي، عضو مجلس النواب، إن ارتفاع عدد السائحين إلي أكثر من 7 ملايين سائح خلال النصف الأول من العام الجاري 2023، يعد إنجازا كبيرا ، لاسيما وأنه ذلك العدد يرتفع عما تم تحقيقه في ذات الفترة العام الماضي بنحو ٢ مليون سائح.

 

وأضافت سحر طلعت مصطفى، أن ذلك المعدل يعد بمثابة مؤشر ايجابى للوصول إلي ١٥ مليون سائح علي الأقل مع نهاية عام ٢٠٢٣، وهو ذات الرقم الذى حققته مصر في عام ٢٠١٠ الذى يعد ذروة الطفرة السياحية في مصر عبر تاريخها، حيث أن ما حققته مصر في ذلك العام من معدلات سياحية  كانت الأعلي عبر التاريخ.

 

وتابعت عضو مجلس النواب، أن تلك الأرقام تؤكد استعادة قطاع السياحة قدرته علي النمو ومواجهة التحديات الأخيرة، وتحقيق انتعاشة كبرى، والاقتراب من تحقيق الهدف المصرى بالوصول ل ٣٠ مليون سائح في ٢٠٣٠، لاسيما وأن مصر تمتلك الامكانيات والموارد السياحية التى تؤهلها لذلك ويجعلها قادرة علي المنافسة عالميا.

 

ودعت سحر طلعت مصطفى، إلي استغلال تلك الجهود المبذولة حاليا في الدولة، للتوسع فى الاستثمارات السياحية وتكثيف أنشطة الترويج السياحى لمصر، لفتح أسواق سياحية جديدة وجذب مزيد من السائحين إليها.

 

فيما قال النائب هشام هلال إن ارتفاع عدد السائحين إلي أكثر من 7 ملايين سائح خلال النصف الأول من العام الجاري 2023، يأتي بالتزامن مع الانتعاشة الذي يعيشها القطاع السياحي، موضحا أن القطاع يعيش حالة نمو كبيرة وغير مسبوقة بعد توالي الازمات التي طرأت على العالم وآخرها جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية.

وتابع هلال في تصريحاته لـ صدى البلد أن توقعات بعض المؤسسات الدولية باستمرار زيادة السياح الوافدين لمصر لتصل إلى 15 مليون وافد، تأتي نتيجة دراسة ورصد حالة الانتعاش التي طرأت علي القطاع السياحى وذلك بفضل العديد من الإجراءات التي اتخذتها الحكومة ومنها خفض الأسعار وإطلاق العروض وزيادة الحملات الدعائية.

وأكد عضو مجلس النواب على اهمية استمرارية مجهودات وخطوات الحكومة الجادة، لنمو قطاع السياحة من أجل الوصول إلى معدل 30 مليون سائح وفقا لتوجيهات الرئيس السيسي.

وأكد عضو مجلس النواب على أن الاستقرار السياسي والأمنى بمصر أهم عوامل نمو السياحة خاصة في ظل وجود العديد من الأزمات الخارجية وعدم الاستقرار بعدد من الدول، متوقعا ان يزيد عدد الوافدين خلال الفترات القادمة.

كورونا الحرب الروسية سحر طلعت مصطفي هشام هلال

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