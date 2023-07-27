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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مقتل مساعد مدير عام الشرطة السودانية

مقتل مساعد مدير الشرطة
مقتل مساعد مدير الشرطة السودانية

أعلنت وزارة الداخلية السودانية، اليوم الأربعاء، مقتل مساعد مدير عام الشرطة الفريق عمر محمد إبراهيم، وبمعيته عدد من الضباط وضباط الصف والجنود، في معركة قيادة قوات الاحتياطي المركزي في العاصمة الخرطوم، الشهر الماضي.

وقالت الوزارة، في بيان، إن "وسائل التواصل الاجتماعي تناولت خلال الأيام الماضية أخبارًا حول استشهاد أو فقدان الفريق شرطة عمر محمد إبراهيم حموده، مساعد المدير العام للإمداد، إبان أحداث قيادة قوات الاحتياطي المركزي في الخرطوم".

وأضافت أن "هيئة إدارة وقيادة الشرطة ظلت منذ الحادثة وحتى تاريخ اليوم في حالة تقصٍ وتحرٍ مستمرين للوصول لكافة الحقائق والملابسات المحيطة بالحادث".

وأكدت وزارة الداخلية مقتل الفريق شرطة عمر محمد إبراهيم بعد جمع كل الدلائل والإفادات من موقع الحدث.

واستولت قوات الدعم السريع على مقر رئاسة قوات الاحتياطي المركزي، الشهر الماضي، بعد معارك ضارية مع قوات الاحتياطي، جنوب الخرطوم.

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