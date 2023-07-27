«جين ليم» رائدة علم السعادة في زيارة لمصر .. تفاصيل

قالت الإعلامية هند النعساني، إنه من أكثر التريندات والأمور التي بحث عنها المصريون عبر الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي بالأمس هو زيارة "جين ليم" لمصر وهي مؤلفة كتاب "Beyond Happiness"، وهو الكتاب الأكثر مبيعاً في الولايات المتحدة الأمريكية وتم اختيارها كواحدة من أفضل 50 متحدثًا رئيسيًا في العالم وهي عضو في مجلس السعادة العالمي للعمل والرفاهية ولها العديد من الإسهامات في منطقة الشرق الأوسط مثل حكومة دبي بصفتها مستشار وزير السعادة الإماراتي.

جين ليم



‏وتابعت هند النعساني خلال برنامج "صباح البلد"، المذاع عبر شاشة "صدى البلد"،‏ أن جين ليم قامت بجولة خاصة في الأهرامات وكان يصحبها عالم الآثار الدكتور زاهي حواس، وسبب زيارتها هي مساهمتها في تطبيق علم السعادة مع شركات مصرية وسعودية.