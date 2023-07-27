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رئيس التحرير
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العظمى تتخطى 43.. تحذيرات شديدة اللهجة من الأرصاد بشأن الـ48 ساعة القادمة|فيديو

حالة الطقس
حالة الطقس

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة أعلى من معدلاتها الطبيعية في مثل هذا الوقت من العام بحوالي 3 - 4 درجات مئوية، مع ارتفاع مستمر في نسب الرطوبة.

وقالت منار غانم، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على القناة الأولى، أن الموجة الحارة التي تشهدها البلاد موجة غير اعتيادية، تؤثر على جمهورية مصر العربية وجميع بلاد العالم.

وأوضحت أن مصر تتأثر بمنخفض الهند الموسمي  المصاحب لكتل هوائية شديدة الحرارة.

الأرصاد: أمر مناخي غير اعتيادي 

وأضافت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية أن هناك امتدادا لمرتفع جوي في طبقات الجو العليا “القبة الحرارية”، وهذا المرتفع الجوي يحبس الرطوبة في طبقة قريبة من سطح الأرض، ويساعد على زيادة فترات سطوع أشعة الشمس.

وأشارت منار غانم إلى أن التغيرات المناخية ، تؤثر على حالة الطقس، لأنه ليس من الطبيعي التأثر بموجة شديدة الحرارة لمدة أسبوعين، وهذا يعد أمرا مناخيا غير اعتيادي.

 

الأرصاد: انخفاض طفيف في درجات الحرارة مع بداية الأسبوع المقبل

ونوهت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إلى أنه من المتوقع حدوث إنخفاض طفيف في درجات الحرارة مع بداية الأسبوع المقبل بحوالي من 2 - 4 درجات مئوية، وذلك مع استمرار نسب الرطوبة.

وتابعت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن العظمى على القاهرة الكبرى اليوم في الظل 40 درجة مئوية، والمحسوسة تصل لـ 43 و44 درجة مئوية، وفي أشعة الشمس يكون الإحساس بالحرارة أكبر.

وحذرت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية من الـ 48 ساعة القادمة، لافتة إلى انخفاض في درجات الحرارة ابتداءً من السبت المقبل.

 

 

الأرصاد درجات الحرارة نسب الرطوبة اشعة الشمس الأرصاد الجوية

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