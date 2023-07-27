بجامعة الدول العربية.. فريق جامعة المنصورة لريادة الأعمال يشارك بمبادرة Rally Ripple|صور

شارك فريق جامعة المنصورة لريادة الأعمال في فاعليات افتتاح مبادرة Rally Ripple في مقر جامعة الدول العربية وذلك بحضور الدكتور أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى. أيضاً حضر اللقاء رؤساء الجامعات المصرية ورئيس أكاديمية البحث العلمى وممثلى البنك الأهلي المصري والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID.

وقد ترأس وفد جامعة المنصورة الدكتور محمد ممدوح عبد الخالق مدير مكتب نقل وتسويق التكنولوجيا ومنسق المبادرة مفوضًا عن الدكتور شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة وأعضاء الفريق وهم الدكتور عمر الزكى المدرس بكلية الحاسبات المعلومات، والدكتورة سارة شاكر المدرس بكلية الحاسبات والمعلومات، والدكتور ندى عاصم ... المدرس المساعد بكلية التجارة.

والجدير بالذكر أنه تم إختيار فريق جامعة المنصورة ضمن عدد 15 جامعة لتلقى تدريب مكثف لمدة أربع أشهر يتضمن التدريب ترقية ملف ريادة الأعمال بالجامعات المصرية، على ان يتم تقديم تصور مقترح من كل جامعة لترقية هذا الملف ومن ثم مناقشة وإختيار أفضل ثلاث ملفات على مستوى الجامعات المصرية وتمويلها.

وقد ناقش اللقاء العديد من الموضوعات ذات الصلة بريادة الأعمال وربط البحث العلمى بالصناعة ونقل وتسويق التكنولوجيا ومستقبل الحاضنات التكنولوجية في الجامعات المصرية.

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