الأزهر للفتوى: الصبر على صوم اليوم شديد الحر له ثوابٌ عظيم

قال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إن الصبر على صوم اليوم شديد الحر له ثوابٌ عظيم، وأجرٌ كبير؛ فأجر المسلم يزادد بقدر ما يتحمله من تعبٍ في سبيل أداء الطاعات على وجهها الأكمل.

واستشهد الازهر للفتوى في منشور له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اسْتَعْمَلَ أَبَا مُوسَى عَلَى سَرِيَّةِ الْبَحْرِ، فَبَيْنَا هِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي الْبَحْرِ فِي اللَّيْلِ إِذْ نَادَاهُمْ مُنَادٍ مِنْ فَوْقِهِمْ: أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِقَضَاءٍ قَضَاهُ اللَّهُ عَلَى نَفْسِهِ، أَنَّهُ مَنْ يَعْطَشْ لِلَّهِ فِي يَوْمٍ صَائِفٍ، فَإِنَّ حَقًّا عَلَى اللَّهِ أَنْ يَسْقِيَهُ يَوْمَ الْعَطَشِ الْأَكْبَرِ. [أخرجه الحاكم في مُستدرَكه].