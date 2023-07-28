مميت.. مرض خطير يصيب الدواجن في الحر

نشرت الدكتورة سماح نوح رئيس قسم الارشاد البيطري علي صفحتها الشخصية بالفيسبوك منشور عن مرض يصاب به الدواجن في الحر.



وقالت سماح في منشورها " الطيور والدواجن محتاجة بردو حماية من الحر ..هي كمان بتعاني من فكرة الاحتباس الحراري اللي بيكون احيانا سبب مميت

وفي الصيف القاسي دا وزيادة نسبه الرطوبة في الجو فطبيعي اي كائن حي زي

كل الدواجن ممكن تعاني من الإحتباس الحراري و إرتفاع درجة حرارة الجسم

وطبيعي في الإنسان أن الغدد العرقية بتخلص الجسم من المشكلة دي في ظاهرة التعرق أو العرق مع طبعا احتياطات أخري بيعملها الإنسان للتكييف مع الحر

انما الحيوان والطيور بيفتقدو الخاصيه دي وبالتالي بيبان عليهم في عملية اللهث

واضافت أن هناك أسباب عديدة وهي .

1- ارتفاع درجه حرارة الجو وزيادة معدلات نسبة الرطوبة احيانا

2- إهمال صاحب الحيوان و عدم وعية بخطورة الامر ممكن يسيبه في الشمس في عز الحر من غير مصدر للشرب او مكان مكشوف بدون مظله تحجب عنه الشمس

3- الحيوانات الاليفه مثلا زي بعض فصايل الكلاب بتكون أكتر عرضه للاحتباس الحراري و أكثر حساسية للحر الشديد زي الفصايل كثيفة الشعر و الفصايل ذات الأنوف الصغيرة.

4- طبعا الحالات إللي بتعاني من مشاكل صحية و مرضيه بتكون أكتر عرضه من غيرها.

5- التمارين و المشي و زيادة المجهود الجسماني في اوقات الحر الشديد. زي مثلا اللعب بالخيول أو القطط والكلاب

او استخدام حيوانات الجر. والنقل في جو حر

طب الأعراض إللي ممكن تظهر!

1- النهجان الشديد و اللهث و إحتقان و إحمرار في اللسان و اللثه والتهاب العين

2- ضعف الاكل واللهفة علي الماء

3- إرتفاع درجه حرارة الجسم فوق ال 40.

4- تأخر في الإستجابه.

5- تشنجات و أعراض عصبية.احيانا خصوصا في الحيوانات الصغيرة

6- أطراف مشدوده و مشية غير متزنه.

7- فقدان الوعي و يتبعه الوفاه

النصائح والارشادات الهامة خلال موجة الحر

١- توفير اماكن مظللة جيدا وذات تهوية جيدة لتلافي تاثير ارتفاع درجات الحرارة .

٢- تنظيف حظائر الحيوان والطيور وتعقيمها للقضاء على بويضات الطفيليات الخارجية وقطع دورة حياتها. نهائيا

٣- ينصح برش الحيوانات والارضية بالماء في اوقات الظهر والعصر مع تشغيل المراوح لتقليل الإجهاد الحراري.

٤- توفير المياه الصالحة للشرب امام الطيور و الحيوانات بشكل دائم ووضعها تحت الظل وكذلك توفير الاملاح المعدنية ( قوالب الاملاح) .

٥- يفضل تقديم الاعلاف في ساعات الصباح المبكرة وتاخير الوجبة المسائية لحين انخفاض درجات الحرارة.

٦- يفضل تشجير محيط حظائر الابقار بالاشجار دائمة الخضرة لتقليل تاثير اشعة الشمس وتلطيف الجو المحيط بالحظائر.

٧- حماية العجول من ضربة الشمس وايوائها في اماكن الظل والتهوية وجعل الرضاعة صباحا ومساءا.

٨_التحصينات في الصباح الباكر أو قبيل المغرب حتي لايكون إجهاد علي الحيوان أو الطائر

٩_تقديم رافعات المناعه بشكل متكرر

١٠_عند حدوث أي حالات اعياء او نفوق يجب فورا الذهاب للطبيب البيطري المختص

