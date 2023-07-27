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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سفير عُمان بالقاهرة يستقبل اللواء سيف بن ناصر الرحبي قائد البحرية السلطانية

سفير عُمان بالقاهرة
سفير عُمان بالقاهرة يستقبل قائد البحرية السلطانية

استقبل سفير سلطنة عُمان بالقاهرة عبدالله بن ناصر الرحبي ومندوبها الدائم لدى جمهورية مصر العربية اللواء الركن بحري سيف بن ناصر الرحبي قائد البحرية السلطانية العُمانية في إطار زيارته الرسمية التي التقى خلالها بنظيره قائد القوات البحرية المصرية وبعدد من القيادات العسكرية بجمهورية مصر العربية الشقيقة.

حيث تأتي الزيارة في إطار تبادل الزيارات والخبرات والتجارب بين البلدين الشقيقين.

 وقد أعرب قائد البحرية السلطانية العمانية عن شكره وتقديره لقيادة القوات البحرية المصرية على حسن الاستقبال وكرم الضيافة.

كما أعرب عن تقديره للتطور الذي شهدته جمهورية مصر العربية الشقيقة في كافة المجالات، وخاصة في المجال التنموي بشكل عام والعسكري بشكل خاص في ظل القيادة الحكيمة لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

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البحرية السلطانية العمانية الرئيس عبدالفتاح السيسي جمهورية مصر العربية عبدالله بن ناصر الرحبي قائد القوات البحرية سفير سلطنة ع مان بالقاهرة

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