سفير عُمان بالقاهرة يستقبل اللواء سيف بن ناصر الرحبي قائد البحرية السلطانية

استقبل سفير سلطنة عُمان بالقاهرة عبدالله بن ناصر الرحبي ومندوبها الدائم لدى جمهورية مصر العربية اللواء الركن بحري سيف بن ناصر الرحبي قائد البحرية السلطانية العُمانية في إطار زيارته الرسمية التي التقى خلالها بنظيره قائد القوات البحرية المصرية وبعدد من القيادات العسكرية بجمهورية مصر العربية الشقيقة.

حيث تأتي الزيارة في إطار تبادل الزيارات والخبرات والتجارب بين البلدين الشقيقين.

وقد أعرب قائد البحرية السلطانية العمانية عن شكره وتقديره لقيادة القوات البحرية المصرية على حسن الاستقبال وكرم الضيافة.

كما أعرب عن تقديره للتطور الذي شهدته جمهورية مصر العربية الشقيقة في كافة المجالات، وخاصة في المجال التنموي بشكل عام والعسكري بشكل خاص في ظل القيادة الحكيمة لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

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