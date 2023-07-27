بوتين: روسيا تولي اهتماماً كبيراً لتوريدات القمح والشعير إلى البلاد الأفريقية

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ، إن التبادل التجاري بلغ 18 مليار دولار في العام الماضي، متابعاً: "أنا على يقين أننا نستطيع أن نزيد من حجم التبادل التجاري في المستقبل".

بوتين: تزويد الدول الأفريقية بالمواد الغذائية أمر في غاية الأهمية بالنسبة للتنمية الاقتصادية

وأضاف بوتين، خلال كلمته في القمة الروسية الأفريقية التي عقدت اليوم، الخميس، أن حجم عمليات التصدير والاستيراد تم نموها بمقدار الثلث خلال النص الأول من العام الجاري، وأكثر من 50% من التوريدات الروسية إلى أفريقيا يعود إلى الماكينات والمعدات والمواد الغذائية.



وأشار الرئيس الروسي إلى أن تزويد الدول الأفريقية بالمواد الغذائية، أمر في غاية الأهمية بالنسبة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، ولدعم الاستقرار السياسي، مؤكداً أن روسيا تولي اهتماماً كبيراً لتوريدات القمح والشعير وغيرها للبلاد الأفريقية، كمساعدات إنسانية أو على مستوى البرنامج الغذائي للأمم المتحدة.