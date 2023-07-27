عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بوتين: روسيا تولي اهتماماً كبيراً لتوريدات القمح والشعير إلى البلاد الأفريقية

الرئيس الروسي فلاديمير
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ، إن التبادل التجاري بلغ 18 مليار دولار في العام الماضي، متابعاً: "أنا على يقين أننا نستطيع أن نزيد من حجم التبادل التجاري في المستقبل".

بوتين: تزويد الدول الأفريقية بالمواد الغذائية أمر في غاية الأهمية بالنسبة للتنمية الاقتصادية

وأضاف بوتين، خلال كلمته في القمة الروسية الأفريقية التي عقدت اليوم، الخميس، أن حجم عمليات التصدير والاستيراد تم نموها بمقدار الثلث خلال النص الأول من العام الجاري، وأكثر من 50% من التوريدات الروسية إلى أفريقيا يعود إلى الماكينات والمعدات والمواد الغذائية.


وأشار الرئيس الروسي إلى أن تزويد الدول الأفريقية بالمواد الغذائية، أمر في غاية الأهمية بالنسبة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، ولدعم الاستقرار السياسي، مؤكداً أن روسيا تولي اهتماماً كبيراً لتوريدات القمح والشعير وغيرها للبلاد الأفريقية، كمساعدات إنسانية أو على مستوى البرنامج الغذائي للأمم المتحدة.

 

بوتين القمة الروسية الأفريقية عمليات التصدير و الإستيراد روسيا القمح الشعير أمم المتحدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار عاجل من التعليم قبل ساعات من اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2023

«الساعات الأشد سخونة قربت احذروا».. الأرصاد تصدم المواطنين بشأن طقس اليوم

بالأسماء.. رحيل 6 نجوم عن الأهلي رسميا

محافظ قنا يزور موقع تسريب غاز الكلور بمدينة العمال.. وفاة شخص وإصابة 62

الأزمات لا تنتهي بميت عقبة.. أوسوريو يهدد بفسخ عقده مع الزمالك| تفاصيل

باليوم والساعة.. مواعيد مباريات الزمالك في البطولة العربية والقنوات الناقلة

مبلغ ضخم يحدد مصير محمد صلاح| 17 مليار استرليني من السعودية لضم نجوم العالم

بعد دخول والدته المستشفى.. الشيبي يتخذ قرارا صادما ضد حسين الشحات

ترشيحاتنا

موسكو تسعى لاستقرار وأمن افريقيا.. كلمة الرئيس الروسي خلال قمة سان بطرسبرج

اعتداءات وضرب واعتقال.. المستوطنون يواصلون استباحة الأقصى

بيان عاجل من الكرملين بشأن مناقشة أزمة النيجر في القمة الروسية الإفريقية

الخيار الجيد والأوفر بنسبة 50% للكهرباء .. مميزات إستخدام المكيف الصحراوي

تنسيق الجامعات الأهلية 2023.. ننشر المصروفات وتفاصيل الحصول على منح

بوتين: الغرب يتهمنا بشكل منافق بالتسبب في أزمة الأسواق الغذائية العالمية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

البوكس بكام عندك| الأسعار الرسمية للسجائر.. لا تشتري بأكثر من ذلك

عمره 1500 عام وحر الصيف دمره.. كواليس احتراق تمثال بوذا في الصين| شاهد

مبلغ ضخم يحدد مصير محمد صلاح| 17 مليار استرليني من السعودية لضم نجوم العالم

طريقة عمل العاشورة المصرية والحجازية.. صور

فيديو

الدنيا معدش فيها أمان.. انفصال البلوجر دالا المهندس يثير ضجة على الفيسبوك

الرئيس السيسي يلتقي نظيره الروسي فلاديمير بوتين .. فيديو

من النيل للفرات.. وشم عبري على ذراع عضو بجهاز نادي بيراميدز| ما حكايته؟

فيها سم قاتل.. القومي لعلوم البحار يحذر من تناول هذه الأسماك |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: ليتهم ينتهون!

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: "القاهرة" وجامعات الجيل الرابع

نهال علام

نهال علام تكتب: العالم علمين

د. شيماء عمارة

د. شيماء عمارة تكتب: ليلة القتلة ومسرح اللامعقول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طيب وأمير

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الحداد السري

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: شينزو آبى صديق مصر

مني أحمد

منى أحمد تكتب: ثورة يوليو.. العصر الذهبي التنويري

اﻟﻤﺰﻳﺪ