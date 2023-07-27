اعتداءات وضرب واعتقال.. المستوطنون يواصلون استباحة الأقصى

منعت قوات الاحتلال، مئات المصلين، اليوم الخميس، من دخول المسجد الأقصى المبارك، بينما استباح المئات من المستوطنين المسجد لاحياء ما يسمى "ذكرى خراب الهيكل المزعوم".

وحاول مئات المصلين الدخول الى الاقصى، الا ان قوات الاحتلال المتمركزة بأعداد كبيرة على أبوابه منعتهم من الدخول، وطالبتهم بالعودة عند الساعة الثالثة عصرا " بعد انتهاء فترتي الاقتحام".

وأوضحت مراسلة معًا أن العدد الأكبر من المصلين من مدينة قلقيلة وطولكرم والخليل، الذين شدوا رحالهم منذ ساعات الفجر للاقصى، إلا أن إجراءات الاحتلال حالت دون وصولهم ودخولهم أولى القبلتين.

أحد المواطنين من مدينة قلقيلة قال: منذ الصباح حاولت من خلال أبواب الأقصى جميعهم للدخول إلى المسجد، لكن القوات منعتني وأبلغتني بأني علي العودة الساعة الثالثة للدخول إليه".

وأضاف: "3 حافلات من مدن الشمال وصلت اليوم الى الاقصى، اطفال ونسوة وكبار بالسن، الجميع مشتاق للمسجد ، نحرم للسماح للمستوطنين".

وأكد أن كافة الذين حضروا سيواصلون رباطهم على أبواب الأقصى، حتى السماح لهم بالدخول إليه".

اقتحامات الأقصى



وتتواصل اقتحامات المستوطنين الى الاقصى منذ الساعة السابعة صباحا، واوضح مصدر من الاوقاف الإسلامية ان اكثر من 2000 متطرف اقتحم الأقصى اليوم "حتى الساعة 11".

وأدى المستوطنون صلواتهم داخل الأقصى، بشكل علني وجماعي بحراسة قوات الاحتلال.

صلوات على أبواب الأقصى

وخارج الأقصى، مشاهد الصلوات وانتشار القوات على كافة الأبواب، كما رفع المستوطنون العلم الإسرائيلي خاصة عند باب الحديد من الجهة الخارجية.

اعتداء وضرب واعتقال

وعند باب القطانين، اعتدت القوات بالدفع على المصلين بعد منعهم من الدخول، بالدفع وابعدتهم بالقوة من محيط باب القطانين ونصبت السواتر الحديدية على مدخله.

وأوضح سراج أبو عرفة محامي مركز معلومات وادي حلوة في القدس ان القوات اعتقلت 4 فلسطينيين من محيط الأقصى.