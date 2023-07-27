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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

أفريقية النواب: القمة الروسية ستدعم جهود مصر في تحقيق التنمية داخل القارة

مجدي الوليلي ، عضو
مجدي الوليلي ، عضو مجلس النواب

أشاد النائب مجدى الوليلى عضو لجنة الشئون الافريقية بمجلس النواب بالقمة التى عقدها الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الروسى فلاديمير بوتين موضحاً أن العلاقات المصرية الروسية قوية والقمة الروسية الإفريقية الأولى عام 2019 كان توقيتها مقصود من جانب روسيا لأن مصر كانت تترأس الاتحاد الإفريقى لإيمان روسيا بأهمية الدور التاريخى والمحورى لمصر داخل افريقيا  .


واعتبر " الوليلى " فى بيان له أصدره اليوم أن لقاء  الرئيس السيسي والرئيس بوتين بمثابة دليل قاطع على أن أي قوى دولية تريد زيادة نفوذها في القارة الإفريقية يجب أن تكون من خلال البوابة المصرية، والعلاقات المصرية الروسية فتحت أبواباً كثيرة لقوة العلاقات الروسية مع الدول الإفريقية ودول المنطقة معرباً عن ثقته التامة فى أن مشاركة مصر فى القمة الروسية الافريقية سيكون له اثاره الايجابية والكبيرة فى أن يكون للمجتمع الدولي بجميع دوله ومنظماته دوره فى مساندة ودعم جهود مصر فى مواجهة المشكلات والتحديات الكبيرة التي تواجه دول القارة السمراء.

 


وأكد النائب مجدى الوليلى أن هناك اهتماماً كبيراً وغير مسبوق من الرئيس السيسى لحث المجتمع الدولي على ضرورة العمل المشترك مع البلدان الأفريقية بشأن القضايا المتعلقة بإنشاء البنية التحتية والاساسية والمشروعات الاستثمارية في مختلف المجالات، وكذلك صياغة آليات للتفاعل الاقتصادي مؤكداً أن مصر حققت نجاحات كبيرة ومبهرة فى دعم ومساندة مختلف الدول الافريقية فى كل ما يتعلق بتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة داخل افريقيا

مجدي الوليلي مجلس النواب عبد الفتاح السيسي بوتين

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