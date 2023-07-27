الأمم المتحدة تدعو إلى ضرورة الإفراج الفوري عن رئيس النيجر المحتجز

دعت الأمم المتحدة في نبأ عاجل إلى ضرورة الإفراج الفوري عن رئيس النيجر المحتجز.

وأعلنت وزارة الخارجية المصرية، في بيان صادر عنها اليوم، الخميس، متابعة مصر بقلق بالغ تطورات الأوضاع في النيجر.

وقالت الوزارة، في البيان: “إن جمهورية مصر العربية تتابع بقلق بالغ تطورات الأوضاع فى النيجر، وتؤكد حرصها على سلامة واستقرار جمهورية النيجر الشقيقة، والحفاظ على النظام الدستورى والديمقراطى فى البلاد”.

وأضاف البيان أن “مصر تؤكد تضامنها الكامل مع شعب النيجر الشقيق، داعيةً إلى تغليب المصلحة العليا للوطن والحفاظ علي سلامة المواطنين”.