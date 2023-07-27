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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الأمم المتحدة تدعو إلى ضرورة الإفراج الفوري عن رئيس النيجر المحتجز

صدى البلد

دعت الأمم المتحدة في نبأ عاجل إلى ضرورة الإفراج الفوري عن رئيس النيجر المحتجز.

بيان عاجل من الكرملين بشأن مناقشة أزمة النيجر في القمة الروسية الإفريقية

وأعلنت وزارة الخارجية المصرية، في بيان صادر عنها اليوم، الخميس، متابعة مصر بقلق بالغ تطورات الأوضاع في النيجر.

وقالت الوزارة، في البيان: “إن جمهورية مصر العربية تتابع بقلق بالغ تطورات الأوضاع فى النيجر، وتؤكد حرصها على سلامة واستقرار جمهورية النيجر الشقيقة، والحفاظ على النظام الدستورى والديمقراطى فى البلاد”.

وأضاف البيان أن “مصر تؤكد تضامنها الكامل مع شعب النيجر الشقيق، داعيةً إلى تغليب المصلحة العليا للوطن والحفاظ علي سلامة المواطنين”.

 

 

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