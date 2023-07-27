حزب الجيل يدعو لإتخاذ موقف حاسم ضد السياسات العدوانية والتوسعية الإسرائيلية

دعا ناجى الشهابى رئيس حزب الجيل الديمقراطى والمنسق العام للائتلاف الوطني للأحزاب السياسية المصرية رؤساء وملوك وأمراء الدول العربية بإتخاذ موقف حاسم ضد السياسات العدوانية والتوسعية لحكومة الإحتلال الإسرائيلي فى الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس العربية المخالفة لكل المواثيق والقرارات الدولية الصادرة عن مجلس الأمن الدولى وآخرها اقتحام وزير الأمن القومى الصهيونى إيتمارا بن غفير لباحات المسجد الأقصى المبارك اليوم الخميس.

وشدد "الشهابي" فى بيان صحفى لها على أن ردود الفعل العربية الضعيفة هى التى شجعت القادة والمستوطنين الصهاينة على الاستمرار فى هذه الممارسات المستفزة والتعديات والاعتداءات الوحشية والغاشمة المتكررة لقوات جيش الاحتلال على شعبنا المقاوم فى جنين والضفة وقطاع غزة ويتساقط نتيجتها الفلسطينيين ما بين شهيد وجريح ، مؤكدا أن دماؤهم الطاهرة الذكية فى رقبتنا جميعاً وأنهم سيحاجوننا يوم المشهد العظيم.

وأكد ناجى الشهابى رئيس حزب الجيل أن إعلان بيانات الشجب والادانة والاستنكار من وزارات الخارجية العربية لم تعد كافية ولا تردع حكومة الاحتلال الإسرائيلي وتوقفها عن التمادى فى تلك الاعتداءات الإجرامية بل جعلها تتمادى فى هذه الاقتحامات والاعتداءات الوحشية.

داعياً «الشهابى» الدول العربية من غير دول المواجهة لإيقاف قطار التطبيع وغلق سفارات الدولة المغتصبة لفلسطين العربية فى أراضيها وطرد سفراؤهم الصهاينة.

وأشاد رئيس حزب الجيل بالصمود الأسطوري لشعبنا الفلسطيني المقاوم ، مؤكداً أن تضحياتهم اليومية جعلت قضيتنا المركزية حية ولن تموت ابدا وحتما ستعود فلسطين يعيش على أرضها التى بارك الله كل الناطقين باللغة العربية من أهل الأديان السماوية الثلاثة.