موسى فقي: 60% من الأراضي الزراعية بأفريقيا غير مستغلة.. فيديو

أكد موسى فقي، رئيس المفوضية الأفريقية، أن المشروع الاخضر في قارتنا يعتمد على الطاقة النظيفة، من الهيدروجين الأخضر وغيرها، مشيرا إلى أن روسيا لها خبرات في مجال الطاقة والسكك الحديية والطرق السريعة .

وقال موسى فقي، خلال كلمته التي ألقاها، على هامش فعاليات القمة الروسية الأفريقية، أن شراكتنا اليوم لم تصل الى المستوى المطلوب، ولكن نضطلع إلى أن يكون هناك تعاون بين روسيا وافريقيا.

وتابع رئيس المفوضية الأفريقية، أنه نحتاج الى الاستمارت والاهتمام المشراك والمتبادل، مؤكدا أنه أتوقع أن تكون كافة قادة الدول الأفريقية مستعدون للتعاون والتعامل ورسم الخطط في مجال الزراعة والامن الغذلائي

غير مستغلة

وأشار موسى فقي إلى أن 60% من الأراضي الزراعية بأفريقيا غير مستغلة.