خالد الغندور يثير الجدل بشأن انسحاب الأهلي من كأس الرابطة

علق الاعلامي خالد الغندور علي انسحاب النادي الاهلي من كأس الرابطة المؤهل لكأس النخبة.

و كتب خالد الغندور عبر فيسبوك: الزمالك ينسحب من السوبر بعد فضيحة كهربا والاهلاوية بيطالبوا بعقوبة الانسحاب ولكن لما الاهلي انسحب من كأس الرابطة المؤهل لكأس النخبة بعد القرعة و رفض طلبه للتأجيل عملوا من بنها في عقوبة الانسحاب.

أكد الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أن مواجهة فريق الاتحاد المنستيري التونسي المقررة إقامتها غدا الجمعة في البطولة العربية ستكون صعبة.

وقال المدير الفني للزمالك “المنافس فريق يبنى نفسه، وتعاقد مع مدرب جديد، وضموا صفقات جديدة، لكن الزمالك يشهد تحسنا في الفترة الأخيرة، واللاعبون يعيشون حالة جيدة”.



وتابع أوسوريو “هناك مسئولية كبيرة على فريق الزمالك لأننا نمثل الكرة المصرية ونسعى لأن نكون عند قدر المسؤولية ونظهر بصورة جيدة”.

وفيما يخص الصفقات الجديدة قال المدير الفني “الأولوية لضم مساك يلعب بقدمه اليسرى، وقمت بتوظيف محمد عبد الغنى في هذا المركز حاليا وقدم مستويات جيدة”.

وتابع أوسوريو : نجحت في توظيف بعض اللاعبين بصورة أفضل أمثال عمرو السيسي ونبيل عماد دونجا، وهناك لاعبون لديهم القدرة على صناعة الفارق مثل محمود عبد الرازق "شيكابالا وأحمد سيد "زيزو" وعمر جابر.

وقال المدير الفني :المواجهة عبارة عن لقاء كرة قدم تكون 11 لاعبا أمام 11 لاعبا وسنخوض مباراة النصر السعودي أيضا بنفس طريقتنا ولن نغيرها، و كل مباراة نخطط لها على حدة ولن نغير طريقة اللعب.

وفيما يخص الدفع بحمزة المثلوثي في مركز المساك قال : حمزة لاعب مميز في الكرات العالية وسريع وأجاد في مركز المساك، وغاب المباراة الأخيرة في الدوري نظرا لمرض نجله وسفره إلى تونس .