لقطات مروعة.. لحظة تحطم هليكوبتر تحمل 16 شخصا في سيبيريا

أسفر حادث تحطم طائرة هليكوبتر، اليوم الخميس، في منطقة ألتاي جنوب سيبيريا عن مقتل أربعة أشخاص، حسبما ذكرت وزارة حالات الطوارئ الروسية بعد الإبلاغ عن ارتفاع عدد القتلى قبل اكتشاف اثنين من الناجين.

وحسب وكالة “سبوتنيك” الروسية، قالت الوزارة الروسية، إن “مروحية خاصة من طراز Mi-8 اصطدمت بأسلاك كهربائية أثناء هبوطها في قرية تاينجور واشتعلت فيها النيران”.

وذكرت أن ستة أشخاص من أصل 16 شخصا كانوا على متنها لقوا حتفهم.

قالت الخدمة الصحفية للوزارة: “كان من المفترض أن شخصين كانا تحت الحطام ولكن اتضح أنهما غادرا الطائرة بمفردهما وسارا بشكل مستقل إلى المستشفى في حالة صدمة”.

في تحديث، قالت الوزارة الروية إن أربعة أشخاص لقوا حتفهم وأصيب 10 واثنان آخران لا يحتاجان إلى مساعدة طبية.

وبعض الجرحى في حالة خطيرة، وفقا لوكالات الأنباء الروسية.