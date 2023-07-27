الأولوية لهذا اللاعب | تعليق مثير من أوسوريو بالزمالك بشأن مباراة المنستيري

نشر الناقد عمرو الدرديري كلاما علي لسان أوسوريو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك.

وكتب الدرديري : قال أوسوريو المدير الفني لنادي الزمالك في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة الاتحاد المنستيري:

‏- كنت مجبرا على التعامل مع هذه الظروف والوضع الراهن

‏- ستبقى مباراة الغد صعبة، كون الاتحاد المنستيري فريق يبني نفسه في الفترة الحالية، ولديه مدرب جديد وتعاقدوا مع صفقات جديدة

‏- ولاعبونا يعيشون فترة ذهنية جيدة، وسننافس بشكل جيد وسنحاول كسب المباراة.

‏- في النهاية المباريات 11 أمام 11، سنخوض مباراة النصر بنفس الطريقة ونفس الهدف وهو تحقيق الفوز بغض النظر عن هوية المنافس وجودة لاعبيه.

وأكد الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أن مواجهة فريق الاتحاد المنستيري التونسي المقررة إقامتها غدا الجمعة في البطولة العربية ستكون صعبة.

وقال المدير الفني للزمالك “المنافس فريق يبنى نفسه، وتعاقد مع مدرب جديد، وضموا صفقات جديدة، لكن الزمالك يشهد تحسنا في الفترة الأخيرة، واللاعبون يعيشون حالة جيدة”.

وتابع أوسوريو “هناك مسئولية كبيرة على فريق الزمالك لأننا نمثل الكرة المصرية ونسعى لأن نكون عند قدر المسؤولية ونظهر بصورة جيدة”.

وفيما يخص الصفقات الجديدة قال المدير الفني “الأولوية لضم مساك يلعب بقدمه اليسرى، وقمت بتوظيف محمد عبد الغنى في هذا المركز حاليا وقدم مستويات جيدة”.

وتابع أوسوريو : نجحت في توظيف بعض اللاعبين بصورة أفضل أمثال عمرو السيسي ونبيل عماد دونجا، وهناك لاعبون لديهم القدرة على صناعة الفارق مثل محمود عبد الرازق "شيكابالا وأحمد سيد "زيزو" وعمر جابر.