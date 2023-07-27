حمزة وطلبة يحققان المركزين السادس والثالث عشر ببطولة العالم للسلاح

حقق محمد حمزة وعبدالرحمن طلبة بطلا مصر في سلاح الشيش المركزين السادس والثالث عشر على التوالي، ببطولة العالم للمبارزة في الثلاث أسلحة للرجال والسيدات، والتي تستضيفها مدينة ميلانو الإيطالية خلال الفترة من 22 حتى 31 يوليو الجاري.

وودع حمزة منافسات ربع النهائي بعد الخسارة بصعوبة من لاعب فرنسا إنزو ليفورت المصنف الثاني عالميا وحامل لقب البطولة بنتيجة 15-14 باللمسة الذهبية بعد مباراة ماراثونية ليحتل المركز السادس.

وفي المقابل، قدم عبدالرحمن طلبة (16 سنة) اداء متميزًا في مشاركته الأولى ببطولات العالم للكبار حيث نجح في الإطاحة ببطل إيطاليا أليسيو فوكوني المصنف الرابع عالميًا من دور الـ32 بنتيجة 15-8 قبل أن يخسر طلبة بصعوبة في دور ثمن النهائي من بطل اليابان كيسوكي ماتسوياما بصعوبة بنتيجة 15-13 بعد مباراة مثيرة ويحتل المركز الثالث عشر.

وتضم قائمة منتخب سلاح الشيش رجال كل من علاء أبو القاسم ومحمد حمزة وعبد الرحمن طلبة ومحمد حسن ويشرف على الفريق فاليرو اسبرومتني وماهر حمزة.

ويترأس بعثة منتخب مصر كل من: طارق الحسيني نائب أول رئيس الاتحاد المصري للسلاح وميرفت حسنين عضو مجلس إدارة الاتحاد، كما يرافق البعثة كل من: أيمن غنيم مدير إداري المنتخب ومحمد الجمال أخصائي الاحمال ومحمد الششتاوي طبيب الفريق واسلام سعيد ممثل البنك الأهلي.

ويحضر منافسات البطولة عبدالمنعم الحسيني رئيس الاتحاد المصري للسلاح بصفته نائب الاتحاد الدولي.

يذكر أن زياد السيسي قد تمكن من حصد ميدالية برونزية تاريخية لمصر في منافسات سلاح السيف وهي الميدالية الأولى في تاريخ مصر بمنافسات الفردي بتاريخ البطولة.