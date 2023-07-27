منح إدارتي المخازن والعقود والمشتريات بـ صرف صحي القاهرة شهادة الآيزو |صور

أعلن المهندس عادل حسن رئيس شركة الصرف الصحى بالقاهرة الكبرى، حصول إدارتي المخازن والعقود والمشتريات على شهادة الأيزو الدولية ISO9001/2015

وأوضح حسن، أنه تم إعتماد شهادة الأيزو من الجهة المانحة للإعتماد ARL، والمعتمدة من المجلس الوطني المصري للاعتماد EGAC، وذلك بعد اجتياز الاختبارات اللازمة، والمتعلقة بتحديد وتوفير وتخزين وصرف احتياجات الشركة من الاصناف المتنوعة.

وتابع رئيس الصرف الصحي بالقاهرة الكبرى، أن الحصول على تلك الشهادة يعكس مدى الإلتزام بمعايير الجودة في تلبية كافة احتياجات الشركة، وتصنيفها وتبويبها وفقاً لأسس ومعايير واضحة، لافتاً إلى أن التطور الذي شهدته إدارتي المخازن والعقود والمشتريات، أحدث طفرة كبيرة في سير وإنجاز الأعمال، مشيراً إلى أن الشركة تسير بالتوازي بمستوى متميز للوصول بكافة إدارة وقطاعات الشركة إلى استخدام أحدث الوسائل التكنولوجية.

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