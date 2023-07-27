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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قرار عاجل من الأمم المتحدة بشأن الانقلاب في النيجر

الأمم المتحدة
الأمم المتحدة

أعلنت الأمم المتحدة، اليوم الخميس، تعليق عملياتها الإنسانية في النيجر بعدما أعلن عسكريون عزل الرئيس محمد بازوم رسميًا من رئاسة البلاد، وإغلاق الحدود نهائيًا حتى إشعار آخر.

وفي وقت سابق من اليوم، قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، إنه تحدث أمس مع رئيس النيجر للتعبير عن تضامنهم الكامل معه في أزمته.

ودعا جوتيريش إلي ضرورة الإسراع في الإفراج الفوري عن رئيس النيجر والكف عن إعاقة الحكم الديمقراطي للبلاد واحترام سيادة القانون.

بيان عاجل من الأمم المتحدة بشأن رئيس النيجر

تعليق عاجل من الأمم المتحدة بشأن درجات الحرارة

وأكد جوتيريش، أنه لم يكن لدي الأمم المتحدة أي اتصال حتى الآن مع الجهة المسؤولة عن الانقلاب في النيجر.

وتعد هذه المحاولة الانقلابية الثالثة التي يتعرض لها "بازوم" حيث شهدت النيجر في مارس 2021 محاولة انقلاب فاشلة كادت أن تقطع الطريق بينه وبين الرئاسة قبل أن يتولى الحكم بخمسة أيام، وتكررت نفس المحاولة الفاشلة في مارس الماضي حينما كان بازوم في زيارة خارجية إلى تركيا، إلا أنه يبدو أن المحاولة الثالثة سيكتب لها النجاح بعدما حاصره جنود الحرس الرئاسي في قصره أمس الأربعاء، وإعلان الجيش دعم المحاولة الانقلابية.

الأمم المتحدة النيجر

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