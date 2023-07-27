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برلمان

برلمانية: الكثير من دول العالم تطبق قرار عمل الجهات الحكومية أونلاين

النائبة ميرفت الكسان
النائبة ميرفت الكسان ، عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان

أشادت النائبة ميرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان بقرارات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء خلال المؤتمر الصحفى لمجلس الوزراء الذى انعقد اليوم بمدينة العلمين لمناقشة أزمة إنقطاع الكهرباء.

وأكدت الكسان لـ"صدى البلد" أن هذه القرارات مهمة جدا بغرض ترشيد استهلاك الكهرباء ومراعاة الظروف فى الفترة الحالية والتى تتمثل فى إرتفاع درجات الحرارة.

وأشارت عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان إلى أن ما اتخذه رئيس الوزراء بشان عمل الجهات الحكومية أونلاين يتم تطبيقه فى دول كثيرة فى العالم ، مما يساهم فى توفير الكهرباء ، كما أنه يوفر مصاريف للموظف الحكومى.

وكان قد قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ان ازمة انقطاع الكهرباء بدأت من يوم 17 يوليو مع ارتفاع درجات الحرارة في مصر بل العالم أجمع .

وأضاف مدبولي في مؤتمر صحفي بمجلس الوزراء بمدينة العلمين أن الأمم المتحدة أصدرت بيانا يؤكد أن شهر يوليو الحالي هو الأكثر سخونة علي الاطلاق وما يحد هو مجرد البداية لافتا أن هذا يلخص هذه الأزمة المفاجئة.

وأشار إلي ان هناك تنسيقا كاملا بين البترول والكهرباء لتشغيل الكهرباء، موضحا أن تشغيل محطات الكهرباء من خلال منظومتين، الأولى الاعتماد علي الوقود الاحفوري والثانية مشروعات الطاقة الشمسية والطاقة المتجددة ولكن نعتمد علي نسبة 85٪؜ من الوقود الاحفوري وهو المزيوت و الغاز.

وأشار إلي أن حجم الطاقة المستهلكة في الذروة يصل إلى 33 جيجا وهذا يحتاج إلى 129 مليون متر مكعب من الغاز والمزيوت يوميا، مشيرا إلى أن الغاز الطبيعي متاح لكن المزيوت نستورد بعضه .

واتخذ الدكتور مصطفى مدبولي قرارارت عاجلة تتعلق بـ العمل يوم الأحد أسبوعيا من المنزل في الجهات الحكومية، إضافة إلى تغيير موعد المباريات (كرة القدم).

وقال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء إنه تم التوافق لاستيراد مازيوت لحل أزمة انقطاع الكهرباء بما يقارب 250 إلى 300 مليون دولار إضافية لتوازن في شبكات الكهرباء، لافتا إلى أن هذا الإجراء لم يكن متواجدا في الموازنة العامة للدولة.

وأضاف مدبولي في مؤتمر صحفي أن هناك توجيه لجميع الجهات لـ تخفيف استهلاك الكهرباء في جميع الجهات  كما تم التوافق على أن يكون العمل يوم الأحد على مدار شهر أغسطس، من كل أسبوع من المنزل بنظام الأون لاين وهذا تقديرا للوزراء المعنين ، إضافة إلى العمل من المنزل أسبةعيا خلال أغسطس المقبل، وأكد مدبولي أنه تم توجيه وزارة الشباب إلى أن يتم لعب جميع المباريات قبل المغرب مباشرة لتقليل من الاستهلاك الكهرباء.

رئيس الوزراء مجلس الوزراء مدينة العلمين أزمة انقطاع الكهرباء ترشيد استهلاك الكهرباء

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