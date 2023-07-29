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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بدون زيادات .. أسعار BMW الفئة الرابعة بالسوق المصري

BMW الفئة الرابعة
BMW الفئة الرابعة 4Series

لم تشهد اصدارات الفئة الرابعة من طرازات BMW اي زيادات سعرية جديدة داخل السوق المصري، عدا الفئة 420I  M sport موديل 2024، على الرغم من ارتفاع اسعار الكثير من سيارات بي ام دابليو خلال الايام الماضية من يوليو، حيث مازالت تقدم السيارة التي نتحدث عنها في هذا الموضوع بقيمة سعرية قدرها 2 مليون و850 الف جنيه.

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 يقدم موقع "صدى البلد" السعر الرسمي وابرز مواصفات السيارة BMW الفئة الرابعة 4Series داخل السوق المصري. 

BMW الفئة الرابعة 4Series

المواصفات الفنية للسيارة BMW الفئة الرابعة 4Series

 

تستخدم السيارة BMW الفئة الرابعة 4Series محرك رباعي الاسطوانات "4 سلندر" سعة 2000 سي سي تيربو، بقوة اجمالية بلغت 184 حصانا، وعزم اقصى للدوران يقدر بـ 300 نيوتن/متر، متصل بناقل سرعات أوتوماتيكي من 8 نقلات.

BMW الفئة الرابعة 4Series

ويمكن للسيارة BMW الفئة الرابعة 4Series الوصول إلى سرعة 100 كم/ساعة من وضع السكون 0 خلال مدة زمنية تستغرق 7.9 ثانية، بينما تصل السرعة القصوى للسيارة إلى 235 كم/ساعة، كما تستخدم السيارة ايضا محرك اخر سعة 3000 تيربو.

BMW الفئة الرابعة 4Series

اعرف الاسعار الرسمية للسيارة BMW الفئة الرابعة 4Series في مصر 

 

الفئة 420I موديل 2023 بقيمة قدرها 2 مليون و850 ألف جنيه.

الفئة I4 e40 الكهربائية موديل 2023 بقيمة قدرها 3 مليون و200 ألف جنيه.

الفئة 420I  M sportموديل 2024 بقيمة قدرها  3 مليون و750 ألف جنيه بدلاً من 3 مليون و250 ألف جنيه، حيث شهدت زيادة قدرها 500 الف جنيه بعد تقديمها بموديل 2024.

BMW الفئة الرابعة 4Series
BMW الفئة الرابعة 4Series الفئة الرابعة 4Series BMW الفئة الرابعة 4Series 420I M sport

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