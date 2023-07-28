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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بوكسرات بالأسواق تتسبب في مشاكل بالعلاقة الزوجية.. تفاصيل

صدى البلد

تتأثر أجسامنا بما نرتديه وقد تؤثر نوع الملابس على الصحة.

 

 وتعد من أخطر الأشياء  الملابس الداخلية التي تصنع من نسيج البوليستر  (أو البولي إيثيلين تيريفثاليت (PET)) ، وهو مادة ألياف اصطناعية أو من صنع الإنسان مصنوعة عن طريق الجمع بين الفحم والنفط والماء ، يمكن أن تؤثر على الخصوبة لدى كلا الرجال. والنساء وفقا لindia time .

كما يمكن أن يسبب مشاكل إنجابية خطيرة ، لكل من الرجال والنساء.

 

تم ربط حالات الإجهاض والعقم والعقم والعجز الجنسي بملابس البوليستر ، "شارك جراي في مقطع فيديو على Instagram . وكيف تتسبب الملابس الداخلية المصنوعة من البوليستر في عدم القدرة على التنفس وتؤثر على الأداء الإنجابي ، واقتبس من دراسة المعاهد الوطنية للصحة (NIH) منذ عام 1992 والتي أشارت إلى أن البوليستر يمكن في الواقع أن يعمل كمانع للحمل بنسبة 100 في المائة للرجال.

 

أشارت الدراسة ، التي أجريت على 14 رجلاً فوق 12 شهرًا ، إلا أن الرجال الذين يتمتعون بالخصوبة يمكن أن يتحولوا إلى فقد النطاف من خلال ارتداء حبال البوليستر . وهي وسيلة آمنة وقابلة للعكس ومقبولة وغير مكلفة لمنع الحمل عند الرجال.

 

وصف الدكتور شري سريفاستاف ، دكتوراه في الطب (الطب الباطني) ، أن المواد الكيميائية الموجودة في البوليستر تعطل إنتاج التستوستيرون. وأشار إلى أن "الشحنة الكهروستاتيكية الناتجة عن البوليستر كانت مسؤولة عن الانخفاض الكبير في عدد الحيوانات المنوية ، وفقًا للدراسة".

 

لذلك فإن الأسباب المحتملة للأقمشة الاصطناعية مثل البوليستر الذي يؤثر سلبًا على الخصوبة.

 

"في هذه الأيام ، يعد البوليستر مادة تركيبية شائعة الاستخدام في الملابس الداخلية. لقد ثبت أنه يحتفظ بالحرارة وأقل قدرة على التنفس من المواد الأخرى.

 

قال الدكتور باجاج: "قد ترتفع درجة حرارة الخصية بسبب هذه المواد ، مما يؤدي إلى إجهاد كيس الصفن".

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