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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

مؤشر البورصة الرئيسي يهبط 1.3% خلال تعاملات الأسبوع

صدى البلد

أغلق المؤشر الرئيسي إيجي إكس 30 المحدد النسبي لأكبر 30 سهما بالبورصة عند مستوى 17339 نقطة، مسجلا انخفاضا بنحو 1.36%، بينما سجل مؤشر EGX70 EWI ارتفاعًا بنسبة 0.46% مغلقا الفترة عند 3516 نقطة، كما سجل مؤشر S&P انخفاضا بنحو 2.21% مغلقا الفترة عند 2875 نقطة.

وبالنسبة لمؤشر EGX30 capped، سجل انخفاضا بنحو 2.08% مغلقا عند 20910 نقطة، وحقق مؤشر EGX100 EWI انخفاضا بنحو 0.29% مغلقا الفترة عند 5171 نقطة.

وبلغ إجمالى قيمة التداول خلال الأسبوع الحالي نحو 8.6 مليار جنيه وكمية التداول 2.886 مليون ورقة منفذة على 246 ألف عملية.

وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 6.6 مليار وكمية تداول 2.544 مليون ورقة منفذة على 250 ألف عملية خلال الأسبوع الماضي.

وسجل الأجانب صافي بيع بقيمة 189.8 مليون جنيه، فيما سجل العرب الشراء بقيمة 25.3 مليون جنيه، وذلك بعد استبعاد الصفقات.

واستحوذت الأسهم على 96.09% من إجمالى قيمة التداول داخل المقصورة، في حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 3.91%.

وسجلت تعاملات المصريين 85.1% من إجمالي التداولات على الأسهم المقيدة، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 7.8% والعرب 7.1% و ذلك بعد استبعاد الصفقات.

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