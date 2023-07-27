الوداد المغربي يحتج رسميا على محمود البنا .. تفاصيل

أعلن أحمد حسن، لاعب منتخب مصر السابق عن احتجاج الوداد المغربي على الحكم محمود البنا .

و كتب أحمد حسن عبر فيسبوك: الوداد المغربي يحتج رسميا على محمود البنا بعد مباراة السد القطري.

وكشف أحمد حسن، لاعب منتخب مصر السابق، طاقم تحكيم مباراة السد القطري والوداد المغربي.

وكتب: "محمود البنا حكمًا لمباراة السد القطري والوداد المغربي ويعاونه أحمد حسام طه ومحمود أبو الرجال وعلى تقنية الفيديو محمود عاشور".

أكد برونو ميجيل، المدير الفني لنادي السد القطري، أن فريقه يسعى للفوز على نظيره الوداد المغربي في المباراة التي ستجمع بينهما، في إطار منافسات دور المجموعات ببطولة كأس الملك سلمان للأندية الأبطال (البطولة العربية).

وتقام مواجهة السد القطري والوداد المغربي اليوم الخميس.

وقال مدرب السد في تصريحات عبر المؤتمر الصحفي: “نحن سعداء بالتواجد في هذه البطولة ومواجهة الوداد المغربي في الافتتاح صعبة”.

وتابع: “البطولة مهمة جدا لأنها في بداية الموسم ونحن هنا للمنافسة على الفوز”.